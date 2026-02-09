El Manchester City consiguió lo único que el Arsenal no quería tras la victoria del Liverpool

Parecía que sería otro viaje miserable a Anfield para el Manchester City, pero encontraron la manera de conseguir una gran victoria.

El City llegó demasiado tarde para llevarse los tres puntos en Anfield

En sólo nueve minutos la carrera por el título dio un vuelco. Desde el borde de la derrota y a nueve puntos del Arsenal, la sensacional remontada del Manchester City demostró que Pep Guardiola luchará hasta el final.

Dominik Szoboszlai había puesto al Liverpool por delante y no olvidemos el terrible récord del City en la segunda mitad de la Premier League desde el 1 de enero. El City no había marcado en la segunda mitad antes de Anfield, había perdido siete puntos después de encajar goles en la segunda mitad y eso los vio desvanecerse.

Pero la forma en que el City respondió rugiendo en Anfield dice mucho sobre su determinación de presionar al Arsenal y no darse por vencido. Tenía que ser el empate de Bernardo Silva. Qué líder y guerrero ha sido durante los años de gloria del City. Él sabe lo que se necesita.

Luego, la salvaje celebración de Erling Haaland tras marcar de penalti demostró lo mucho que significaba para los jugadores del City. Los árbitros y su ridícula actitud de ‘valorar el trabajo’ le robaron al City un tercer gol cuando el sentido común debería haberlo permitido. En cambio, Szoboszlai fue expulsado y el gol anulado. Nadie quería eso.

Pero esta victoria fue enorme en la carrera por el título. Si hubieran estado nueve puntos por detrás, habrían surgido dudas. Puedes apostar que el Arsenal pasó de celebrar a sentirse plano porque el City había remontado.

Y también pueden estar seguros de que Mikel Arteta ha enviado el mensaje de que el City se quedará en el retrovisor y no se rendirá. Este es el equipo que ha ayudado al Arsenal a ganar el título en dos de las últimas tres temporadas, y parece que han recuperado el control.

Marc Guehi fue el jugador más destacado del City. Ha aportado calma y compostura a la defensa del City, lo que realmente ha marcado la diferencia. Probablemente tuvo mucha suerte cuando retiró a Mohamed Salah y solo recibió una tarjeta amarilla en lugar de una roja, y eso fue justo en el borde del área de penalti.

Pero aparte de eso, Guehi estuvo genial y la actuación del City en la primera mitad fue fantástica, aunque no crearon demasiadas oportunidades. Expusieron las debilidades del Liverpool e incluso cuando los hombres de Arne Slot tomaron la delantera y fueron el mejor equipo en la segunda mitad, el City todavía no se rindió.

Increíblemente, ese fue el primer doblete del City contra el Liverpool en 89 años y su primera victoria en Anfield en la Premier League desde 2021, en la época de Covid. Hay que remontarse a 2003 para encontrar una victoria del City en Anfield frente a una audiencia.

Mucha gente piensa que el Arsenal es el mejor entrenador, tiene la mejor plantilla y sigue siendo favorito porque, al fin y al cabo, tiene seis puntos de ventaja. Pero esto parecerá más que tres puntos para el City. Más que una simple victoria estándar. Porque el medidor de títulos pasó de una oportunidad que se desvanecía a cerrar la brecha.

Al City y al Arsenal les quedan trece partidos y el Arsenal también tiene que ir al Etihad. Todavía queda un largo camino por recorrer. Y ahora el City sentirá que tiene impulso y ha devuelto el factor miedo al equipo de Mikel Arteta.

La ciudad sabe lo que se necesita. El Arsenal sabe que el City lo ha hecho antes y puede volver a hacerlo.

Y es por eso que ese loco cambio de nueve minutos se sintió tan importante en esta carrera por el título.