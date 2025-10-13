El Man United sabe exactamente lo que debe hacer para fichar a un centrocampista perfecto para Rubén Amorim

El Manchester United necesita reevaluar su mediocampo y hay un jugador de la Premier League que destaca

El entrenador del Manchester United, Rubén Amorim, ya estará considerando una renovación de su mediocampo en un futuro no muy lejano. (Imagen: Getty Images)

El Manchester United llegó al mercado de fichajes del verano pasado con un objetivo claro en mente.

El United tuvo problemas sin una amenaza de gol confiable la temporada pasada y Rubén Amorim se propuso abordar esa posición. Y parece que ha conseguido solucionar ese problema con sus fichajes.

Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko se adelantaron a la portería con distintos grados de fiabilidad. Cunha y Mbeumo reforzaron la posición número 10, mientras que Sesko parecía ser una mejora para Rasmus Hojlund.

Sin embargo, cuando se completaron esos acuerdos, United tenía muy poco tiempo o dinero para ordenar su mediocampo. Si bien no fue un desastre tan grande como el ataque, necesitaba atención y ya está demostrando ser un problema en esta campaña.

Bruno Fernandes no está en su mejor momento en un rol más profundo y Casemiro no es una opción a largo plazo para el mediocampo defensivo. Manuel Ugarte estaba decepcionado, mientras que la dependencia de Fernandes más atrás aparentemente empujó a Kobbie Mainoo hacia la salida.

El próximo verano, si no antes, el United renovará su mediocampo. Ya hay dudas sobre si Fernandes pasará a la Saudi Pro League, a Casemiro no se le ofrecerá un nuevo contrato, mientras que Mainoo puede estar cansado de esperar su oportunidad.

Por eso el United debe empezar a planificar ahora. Afortunadamente, hay un centrocampista que podría ser ideal para los Rojos, quizás también buscando un nuevo capítulo el próximo verano.

Adam Wharton ha impresionado desde que se mudó a Crystal Palace y el fin de semana pasado se informó que el jugador de 21 años está en el radar del United para la ventana de transferencias de verano. Se ha sugerido que se está preparando una oferta de £60 millones, que los Rojos creen que sería suficiente para convencer a Palace de vender.

Esto parece ser más barato, pero incluso si ese fuera el caso, en las últimas 24 horas le han dicho a United lo que necesitarán de esa oferta. «Creo que Adam querrá jugar con nosotros en la Liga de Campeones en algún momento, si podemos lograrlo, o probablemente con otro club», explicó el presidente del Palace, Steve Parish, en talkSPORT.

«Es un talento extraordinario. Creo que está muy comprometido con el club. Si el Manchester United quiere a Adam Wharton, no hay nada sorprendente en ello. El hecho es que todavía le queda un contrato largo».

El centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton, tiene mucha demanda antes de la ventana de transferencias del próximo verano. (Imagen: Ian Tuttle/Shutterstock)

En última instancia, la admisión de Parish allí es el mayor problema del United mientras busca tentar a Wharton a Old Trafford. Si bien el United todavía tiene el atractivo de ser uno de los clubes más grandes del mundo, actualmente no tiene el pedigrí deportivo que respalde esa afirmación.

Una vez que se abra la ventana de verano, muchos equipos de la Premier League, y quizás más allá, competirán por la firma de Wharton. La mayoría serán clubes de la Liga de Campeones y si el United no tiene eso, probablemente podrían deshacerse de sus esperanzas de fichar al ex jugador del Blackburn Rovers.

Cada año sin la Liga de Campeones, el atractivo de unirse al United disminuye un poco más. Por lo tanto, es imperativo que Amorim supervise un rápido cambio de forma esta temporada para garantizar que los Rojos no busquen una tercera y cuarta opción para fortalecer su mediocampo en julio.