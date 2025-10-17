El Man United está aumentando la capacidad oficial de su estadio, mientras que otros cinco clubes de Prem están haciendo lo mismo.

Varios clubes de la Premier League han realizado cambios en la capacidad de sus estadios esta temporada, y algunos clubes tienen más asientos que nunca.

El Old Trafford del Manchester United tiene capacidad para 74.244 personas (Imagen: 2025 Getty Images)

Continúa la búsqueda del estadio más grande de la Premier League. Esta temporada, seis clubes han ajustado sus capacidades, incluido el Manchester United.

Cinco clubes tienen una capacidad oficial de estadio diferente a la del año pasado al inicio de la temporada 2025/26. Si bien es posible que el Everton se haya mudado a un estadio de última generación a orillas del río Mersey, otro club ha añadido sólo seis asientos más este año y un equipo incluso ha reducido la capacidad de los aficionados.

Pequeños ajustes, una ampliación de la zona de restauración o incluso la instalación de más cámaras de televisión pueden aumentar o disminuir la capacidad. Mientras el United espera construir un nuevo estadio en los próximos años, Old Trafford ha experimentado algunos cambios menores esta temporada.

manchester unido

Se informa que hay planes para que los Red Devils abandonen Old Trafford por un nuevo estadio para 2030. El United quiere construir un nuevo estadio de £2 mil millones que pueda albergar a unos 100.000 aficionados, informa el Mirror.

United espera tener su nuevo terreno operativo para 2030 (Imagen: PA)

Esta temporada, sin embargo, se ha realizado un pequeño ajuste en la capacidad de su antiguo y famoso emplazamiento. El pequeño cambio ha resultado en la instalación de 47 asientos adicionales.

Old Trafford, que antes tenía capacidad para 74.197 jugadores, ahora puede albergar a 74.244 jugadores gracias a cambios menores, manteniendo su estatus como el estadio más grande de la Premier League.

Everton

Los Toffees han aumentado significativamente su capacidad en la friolera de 13.355 al mudarse a Liverpool. Ahora con sede en el estadio Hill Dickinson, a orillas del Mersey, los Blues tienen capacidad para 52.769 espectadores, un aumento significativo con respecto a los 39.414 del icónico Goodison Park.

El Hill Dickinson Stadium es el estadio más nuevo de la Premier League (Imagen: Getty Images)

Fulham

En mayo, los Cottagers finalmente dieron a conocer su nuevo stand Riverside de £ 100 millones a plena capacidad. Craven Cottage ahora cuenta con una piscina privada, un chef con estrella Michelin y vistas panorámicas al Támesis.

Craven Cottage se ha ampliado esta temporada (Imagen: MI News/NurPhoto)

El proyecto duró seis años y sufrió importantes retrasos debido a la pandemia de Covid-19. La nueva capacidad ha aumentado la base de operaciones del Fulham de 24.500 a 27.782.

Chelsea

No todos los cambios son a gran escala. Aunque los Blues suelen dominar las ventanas de transferencias, todavía están más abajo en la lista en lo que respecta al tamaño del estadio.

Esta temporada, Stamford Bridge tiene capacidad para menos aficionados. Pequeños ajustes han llevado al estadio del Chelsea a reducir su capacidad en 129, de 40.173 a 40.044.

Villa Aston

Actualmente, Villa está renovando Villa Park con un proyecto de £ 100 millones destinado a reconstruir la tribuna norte. Villa tiene como objetivo completar la remodelación del stand en la segunda mitad de 2027, lo que aumentará el número de asientos disponibles de aproximadamente 5.000 a 12.000.

También se llevarán a cabo pequeñas mejoras en las otras tres gradas, elevando la capacidad total del estadio a más de 50.000, según Villa.

La temporada pasada, Villa logró asegurar casi 300 asientos adicionales como parte de varias actualizaciones del terreno, aumentando la capacidad de 42.918 a 43.205.

Newcastle United

El Newcastle sigue aspirando a convertirse en uno de los mejores clubes de la Premier League, después de unos años en los que llegó a la Liga de Campeones y ganó la Copa Carabao. A pesar de la grandeza y el estatus icónico de St. James’ Park, el famoso terreno se ha ampliado de 52.258 a 52.264 esta temporada, un aumento de sólo seis asientos.

St. James’ Park ha añadido sólo seis asientos esta temporada (Imagen: MI News/NurPhoto)

Los Magpies ahora se enfrentan a una decisión: ampliar el sitio actual de St James’ Park o construir un nuevo estadio de última generación.

Según se informa, los ricos seguidores sauditas del Newcastle, PIF, todavía albergan ambiciones de trasladar el club a un enorme estadio con capacidad para 70.000 espectadores. Por el momento, sin embargo, tendrán que conformarse con esos seis escaños adicionales.

