El Man City -Deal que dirigió la indignación en el Manchester United – «¿Qué hace?»

Carlos Tevez sorprendió a Sir Alex Ferguson cuando salió de Man United para el ‘Small Club’ Manchester City en el verano de 2009.

El dueño de Manchester City Sheikh Mansour hizo posible el cambio de Carlos Tevez. (Imagen: 2010 AFP)

«Fergie, dibujándolo», cantaron los fanáticos del Manchester United, mientras que Carlos Tevez volvió a la mitad de la línea.

Tevez anotó el segundo gol en una victoria por 2-0 sobre el Manchester City en mayo de 2009, una victoria que significó que United defendió un paso más cerca del exitoso para defender con éxito su corona de la Premier League.

Pero el futuro en Tevez había dominado los titulares en la construcción del Derby de Manchester. «No he leído ningún periódico. Es un jugador del Manchester United», Sir Alex Ferguson estaba lleno.

El futuro en Tevez en Old Trafford fue cuestionado dramáticamente después de haber dado una entrevista exclusiva a las noticias del mundo. «Estoy muy triste por esto, pero creo que estoy diciendo adiós. No creo que sea un jugador de United la próxima temporada», dijo.

«Nunca me han hecho una oferta o me dieron un contrato. No me han tratado como miembro de la familia. Los fanáticos me tratan como una familia, pero United no me firmó, por lo que no me respetan».

Tevez llegó al final de su préstamo United de dos años, pero se esperaba que el acuerdo se hiciera permanentemente, y el CEO David Gill declaró que la situación se resolvería a ‘principios de junio’.

Aunque United había comunicado su intención de firmar permanentemente a Tevez durante toda la temporada, el marco para un acuerdo no se completó y el jugador sintió que no había sido respetado, lo que condujo a una partida dramática.

United presentó su propuesta, pero ya era demasiado tarde. Los representantes de Tevez informaron al club que se iría y los informes se destacaron, quien lo conectó con el Liverpool y la ciudad de los ‘vecinos ruidosos discutieron las discusiones.

«Él [Tevez] Era una espina en nuestro lado. Pensé que jugó excepcionalmente bien «, dijo Mark Hughes después de la derrota de la ciudad en el Derby». He leído los informes, pero no quiero comentar. «

Tevez está celebrando contra City, mayo de 2009 (Imagen: 2009 Manchester United)

Tevez completó su mudanza a la ciudad por £ 25.5 millones a mediados de julio y dijo: «City me mostró su ambición de ser uno de los clubes más grandes del mundo y estaba feliz de participar.

«El dinero no era lo más importante de mi movimiento. Tengo un entrenador que quiere a mí y una buena base de fanáticos y un entorno a mi alrededor. Estoy entusiasmado con trabajar con Mark Hughes y construir una buena relación con él. El objetivo es ganar la competencia y estoy aquí para ganar cosas».

Hablando de la controvertida transferencia años después, Rio Ferdinand le dijo a William Hill: «El grande fue cuando Tevez fue allí. Ese momento pensé ‘Rah’ porque sabía lo bueno que era.

«Sabíamos exactamente qué jugador recibieron. Estábamos como ‘no’, en el momento en que pensé ‘este hombre no entendió la rivalidad, ¿qué hace?’ Pero al mismo tiempo conocía la historia detrás de ella.

«Quería firmar el contrato con Man United mucho antes de ese momento. United se retrasó y no vino a él, y el tipo de hombre que es, finalmente lo respeto, porque dijo que sabes lo que sabes, no me has respetado.

«Pensó:» No me importa lo que me estés ofreciendo, no estoy firmando «. Recuerdo que David Gill, el presidente en ese momento, me pidió que lo llamara y hablara con él y su agente y que le diga que escuche y firmara.

«Recuerdo que su agente dijo:» Río, no importa qué dinero le ofrezcan, no firmará. Siente que no es respetado, así que eso es todo. «Por mucho que me decepcionara, lo respeté».

Tevez posa para los fotógrafos después de dibujar para la ciudad. (Imagen: 2009 AFP)

Sin embargo, firmar a Tevez de debajo de la nariz de Ferguson no fue suficiente para City, quien ordenó una cartelera para frotar la cara de sus rivales. David Pullan fue la marca y el oficial de marketing más importante de City y quería hacer una gran explicación.

Pullan ha ideado la cartelera de ‘Bienvenido a Manchester’ y persuadió a los líderes del club para que lo comisionen

«No quería realizarlo porque pensaba que era antagónica para los fanáticos del United en un momento en que todo el espíritu de Abu Dhabi sería respetuoso», dijo Pullan el atlético.

«Ella [the owners] No quería jugar ese juego desde antagonista. Me senté con él y dije: ‘Mira, estos no son dos dedos grandes en United. Es irónico, es divertido, es una forma de mostrar a nuestros fanáticos que, a pesar de todos los cambios y todo el dinero en el que entra el club, todavía los entendemos y todavía nos preocupamos por ellos. No somos irrespetuosos ‘.

«Es festivo. Es la primera oportunidad para que los fanáticos de la ciudad celebren uno sobre sus viejos rivales, entonces, ¿por qué no? Estaba convencido de que no era negativo hacerlo. A los fanáticos les encantó. Y el resto es historia».

La cartelera se colocó en el corazón de la ciudad en Deansgate. La obra de arte se salpicó rápidamente con pintura roja y siguió siendo el objetivo de los fanáticos enojados.

Pullan continuó: «Todas las mañanas habría calcetines llenos de pintura roja en la calle en la parte inferior del póster. Por la noche, los fanáticos del United bajaban con cuentas de pintura roja, llenaban estos calcetines y lo arrojarían al póster para tratar de hacerlo rojo».

La cartelera costó £ 30,000, pero Pullan lo describió como «una de las piezas de marketing más valiosas de la historia».

La cartelera da la bienvenida a Tevez. (Imagen: Manchester Evening News)

El mundo escuchó cuando Ferguson respondió al truco. «La valla publicitaria en Manchester está justo en todas partes de la ciudad, ¿verdad? Son un club pequeño con una pequeña mentalidad, y lo único de lo que pueden hablar es el Manchester United», dijo.

«Eso es todo lo que han hecho y no pueden escapar de él. El póster es algo estúpido que Tevez usa de esa manera y han mostrado una arrogancia que no los afecta.

«Está claro que lo está intentando porque piensan que Tevez le está quitando un triunfo al Manchester United. Pero es una mala cosa. Pensé que Tevez iría a la ciudad hace mucho tiempo, por lo que no fue una sorpresa».

Ferguson continuó: «Se nos puso una ventaja debido a toda la ciudad de compras que ha hecho. Para mí, el triunfo más grande de la ciudad puede traer jugadores al club. No sé si harán algo.

«No es fácil llegar a los cuatro primeros. El gasto de la ciudad solo es desmoralizador si entra en pánico por comprar. Tienen el dinero y cuando lo ofrecen, la mayor cantidad de efectivo será.

«Pero al final del día, Everton le fue bien contra nosotros, lo hicieron brillantemente contra el Liverpool la temporada pasada y contra Chelsea. Por lo tanto, no será fácil para la ciudad y ni siquiera vienen a mi comparación.

«No veo a City como mi mayor desafío. El mejor equipo de la ciudad contra el mejor equipo del Everton sigue siendo una competencia, ¿no? Para todas las compras que han hecho, todavía tienen que elegir un equipo con equilibrio.

«Y eso no será fácil para Mark. ¿Qué tiene, ocho huelguistas? Entonces, si elige un equipo para ir al Chelsea, tiene que dejar cuatro. Tiene que lidiar con eso y sé que no será fácil».

Tevez con la Copa FA en 2011. (Imagen: 2011 Getty Images)

La reacción de Ferguson causó revuelo en la sala de juntas de Etihad. «El hecho de que le molestara causó un poco de bamboleo con los propietarios. No querían contratarlo, frontal», explicó Pullan.

«No querían descubrir que la ciudad era el futuro, United era el pasado. Tratamos de no molestar a Ferguson, pero el hecho de que se permitiera molestarse por algo así, te dice todo sobre la dirección de viaje en ese momento.

«No era la intención, pero el hecho de que llegó ciertamente se habría visto, ciertamente entre los fanáticos, como un efecto secundario muy positivo».

Más tarde, Tevez anotó un aparato ortopédico en una victoria por 2-1 contra United en la semifinal de la Copa de la Liga y corrió a la línea de toque con un mensaje para Gary Neville, señalando que hablaba demasiado.

Neville había hablado en los medios para decir que United estaba justificado al no firmar a Tevez. Las tensiones entre los clubes continuaron a fuego lento y llegaron al punto de ebullición cuando la ciudad de Old Trafford visitó en la competencia.

United ganó 4-3 gracias a un gol de Michael Owen fallecido, y Ferguson dio al director de comunicaciones de la ciudad, Vicky Kloss, el tratamiento para secado del pelo para el cartel con el túnel ‘Bienvenido a Manchester’ en el túnel.

Ferguson creía que Kloss había sido responsable del truco. «El objetivo de este club es ganar la competencia, no importa lo que estemos haciendo contra Man City. Queremos estar en la cima», dijo después del juego.

«Está bien, en este momento tenemos un vecino y, a veces, son ruidosos. No puedes hacer nada al respecto. Solo tienes que continuar con tu vida. La demostración de nuestro poder de juego fue clara para todos, hoy fuimos fantásticos».

Tevez estuvo involucrado en una más controversia al final de la temporada 2011/12 cuando agitó una pancarta con ‘Rip Fergie’ durante un desfile ganador del título.

El banner tenía la intención de responder a la afirmación de Ferguson de que «no en su vida» sería superior en Manchester, pero generalmente se consideró desagradable y la ciudad se disculpó.

Tevez detuvo una pancarta con la conferencia: «Rip Fergie». (Imagen: Fútbol diariamente a través de YouTube)

Una portavoz de la ciudad dijo: «La creación del material insípido es en sí misma reprensible y al aceptarlo y agitarlo, Carlos ha cometido un error de evaluación considerable.

«El club quiere disculparse con Sir Alex Ferguson y el Manchester United Football Club por cada ataque o necesidad que sea causada».

Tevez trató de aclarar: «Fui arrastrado a la emoción del momento y ciertamente no me refería a una falta de respeto por Sir Alex Ferguson, a quien admiro como hombre y gerente».

United estaba contento con la declaración de la ciudad y parecía que el incidente había sido llevado a la cama, pero Tevez levantó el fuego nuevamente cuando habló con los medios españoles. «Parece que Ferguson es el presidente de Inglaterra», dijo.

«Debido a que cada vez que habla mal de un jugador o cuando siempre habló tonterías sobre mí, nunca comencé a decir que tenía que disculparse. Si lo arruinas, tienes que salir y disculparte, pero no me disculpo».

Aunque parecía haber algo de mala sangre entre Tevez y Ferguson, el jugador insistió en 2016 que no hubo caídas.

«No sucedió nada malo con Ferguson, fue una relación normal. Fui prestado durante dos años, y en el último año Ferguson me dijo que me comprarían permanentemente», dijo.

«Llegamos a la final de la Liga de Campeones en Roma y no tenía contrato sobre la mesa, a pesar de que habían pasado todo el año diciéndole, así que fui a la ciudad y se quejaron, pero nunca tuve la opción de firmar para United, así que estaba libre».

Ferguson no habló con Tevez después de su salida y no estaba impresionado al escuchar que parte de su equipo era amigable con él. «Carlos Tevez era mi buen amigo, pero no estaba satisfecho cuando vino a Manchester City», dijo Patrice Evra.

«Carlito», dije. «¿Qué estás haciendo? No eres esta camisa. He estado en tu casa y todavía tienes una foto de ti mismo que lleva una camisa unida cerca de tu mesa de billar. Eres un rojo, sabes en el corazón en lo profundo de que eres un rojo ‘. En el fondo todavía tenía un gran afecto por United.

«Una vez me dijo que siempre respetaría a los fanáticos del United. Sé que estaba bien para City, sé que era un gran jugador para ellos, pero había ganado títulos de la liga y la Liga de Campeones con United».

Tevez fue vendido por City a la Juventus en 2013 después de que ganó la Copa de la Premier League y FA durante su tiempo en Etihad.