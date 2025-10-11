El Liverpool está lidiando con alarmantes problemas de lesiones antes de que el Man United se enfrente cuando la estrella sea enviada a casa.

El Manchester United acaba de recibir un gran impulso mientras se prepara para viajar a Anfield para enfrentarse al Liverpool, con un jugador clave del equipo de Arne Slot enviado a casa después de su compromiso internacional.

Ibrahima Konate ha sido expulsado de su compromiso internacional con Francia antes del partido del Liverpool contra el Manchester United. (Imagen: Carl Recine, Getty Images)

El jugador del Liverpool Ibrahima Konate se ha visto obligado a retirarse de la selección debido a lesiones.

El defensa estuvo en el banquillo con Francia ante Azerbaiyán y no se incorporará a la convocatoria para su viaje a Islandia. Konate llegó a Clairefontaine con una lesión existente y no pudo recuperarse a tiempo para participar en las eliminatorias mundialistas de Les Bleus.

El francés tuvo que abandonar el campo durante el último partido de la Premier League del Liverpool contra el Chelsea por una lesión en el cuádriceps. El equipo de Didier Deschamps partirá el sábado por la tarde hacia Reykjavik, donde preparará el partido contra Islandia del lunes.

Sin embargo, Konate no los acompañará mientras se concentra en su recuperación. El exjugador del RB Leipzig sigue un plan de tratamiento personalizado para su lesión.

Un comunicado de la selección francesa afirma: «Ibrahima Konaté, lesionado en el cuádriceps derecho en su último partido con el Liverpool, ha seguido el tratamiento y el protocolo desde su llegada este lunes, pero no podrá ocupar su lugar contra Islandia. Benjamin Pavard ha sido convocado como refuerzo y se incorporará al grupo en Reykjavik».

Ahora queda la duda de si estará en condiciones de jugar el partido del Liverpool contra el Manchester United el próximo fin de semana. Konate tuvo una salida anticipada durante la segunda mitad de la derrota del Liverpool ante el Chelsea, dejando al técnico Arne Slot con opciones limitadas en la defensa central.

Curtis Jones reemplazó al jugador de 26 años, mientras que Ryan Gravenberch se unió a Virgil van Dijk en la zaga. A pesar de las preocupaciones sobre la lesión de Konate, Slot mantiene la esperanza de que el defensor sea reemplazado lo suficientemente rápido como para evitar complicaciones graves, informa el Mirror.

Ibrahima Konate fue retirado en la segunda mitad del partido entre Liverpool y Chelsea (Imagen: Robin Jones/Getty Images)

Dijo a tiempo completo: «No sé si es una lesión importante, pero lo que sí sé es que cojeaba un poco y cuando le pregunté, dijo que sentía un poco el cuádriceps. Entonces me saltan todas las alarmas, porque en el próximo sprint nunca se sabe si eso irá bien».

«También era una sustitución que tenía en mente, tal vez para unos minutos o un poco más tarde, porque el central derecho tenía mucha posesión y teníamos que crear desde esa posición. Todos conocemos a Ryan. [Gravenberch] es muy bueno en eso.

«Puede que esté bien que se haya ido lo suficientemente temprano, pero estaba claro que tenía que llevármelo porque cojeaba».

Se consideró que Konate estaba en condiciones de unirse a su selección nacional, pero parece que todavía está luchando con el mismo problema. Joe Gómez aún podría ser sustituido, pero no fue convocado desde el banquillo ante el Chelsea tras regresar de una lesión.

Giovanni Leoni, del Liverpool, ya está descartado para el resto de la temporada tras romperse el ligamento cruzado en su debut. El joven italiano realizó una impresionante actuación en la Copa Carabao, pero vio su actuación eclipsada por la traumática lesión.

Debería ser una noticia positiva para los fanáticos del Manchester United, ya que los Rojos viajan a Anfield para enfrentarse a los campeones de la Premier League el domingo 19 de octubre. Ruben Amorim ha tenido un récord mixto de resultados en lo que va de la temporada, ya que el United ocupa el décimo lugar en la clasificación de la Premier League con tres victorias, tantas derrotas y un empate como testimonio de sus esfuerzos.

Sin embargo, tras completar una victoria por 2-0 sobre el Sunderland AFC en Old Trafford antes del parón internacional y estar prácticamente sano de las lesiones, el estratega portugués espera impulsar su avance hacia la clasificación europea contra el Liverpool.

