El Leeds United recibe un duro golpe por parte del Man United al confirmarse la ausencia de una figura clave

El Manchester United viajará a Elland Road el domingo para enfrentarse al Leeds, y los Rojos tendrán una gran ventaja de cara al partido, ya que los Peacocks no contarán con un jugador clave.

Ruben Amorim ve una gran ventaja contra el Leeds este fin de semana (Imagen: Getty Images)

Ethan Ampadu se perderá el Leeds vs Manchester United el domingo, lo que supone un gran impulso para los Rojos de Ruben Amorim. El capitán de los Peacocks recibió su quinta tarjeta amarilla de la temporada contra el Liverpool a principios de esta semana y ahora cumplirá una suspensión de un partido.

En última instancia, eso lo descartará para el partido del domingo en Elland Road, lo que le dará al United una ventaja en su búsqueda de ascender en la Premier League. El centrocampista sumó cuatro puntos amarillos desde la derrota por 2-1 ante el Aston Villa en noviembre y mantuvo su nariz increíblemente limpia en las semanas siguientes.

Sin embargo, esa quinta advertencia crucial llegó el día de Año Nuevo, durante un empate sin goles en Anfield. Chris Kavanagh tomó la decisión de amonestar a Ampadu a mitad de la segunda mitad del encuentro porque consideró deliberado un balonmano en el borde de su propia área.

Las repeticiones muestran que la pelota golpeó la manga de la camiseta de Ampadu, lo que normalmente no se consideraría una falta, pero por alguna razón Kavanagh vio las cosas de manera diferente. Y como resultado de acumular cinco amonestaciones en los primeros 19 partidos de la Premier League, ahora se verá obligado a no jugar contra el Manchester United.

Los Rojos han estado en buena forma con Amorim esta temporada y actualmente ocupan el sexto lugar en la clasificación de la Premier League con ocho victorias, seis empates y cinco derrotas como testimonio de sus esfuerzos. Sin embargo, los fanáticos se sentirán decepcionados de que el club no haya logrado asegurar la victoria sobre los últimos Wolves a principios de esta semana, a pesar de vencer al club de Midlands por 4-1 unas semanas antes.

Joshua Zirkzee abrió el marcador para el equipo local desde el borde del área penal en Old Trafford el martes. Su disparo con la zurda tuvo un desvío que desvió a José Sa y acabó en el fondo de la red.

Sin embargo, Rob Edwards finalmente logró guiar a su equipo en apuros a sumar un punto fuera de casa gracias al gol de Ladislav Krejci al comienzo del descanso. El central pasó desapercibido en el segundo palo tras un córner y conectó con la cabeza una jugada fallida de Zirkzee antes de alejarse para celebrar.

Ethan Ampadu se perderá el partido del domingo (Imagen: PA)

Cuando se le preguntó sobre la falta de creatividad durante el encuentro, Amorim dijo a los periodistas en su rueda de prensa posterior al partido: «No, creo que estamos en una situación en la que tienes muchos jugadores al mismo tiempo. Por supuesto, si juegas contra Casemiro y [Manuel] Ugarte, en el medio, sabes que eso es diferente.

“Si tienes a Kobbie Mainoo o Mason Mount o Bruno [Fernandes]eso es normal. Así que sólo necesitamos recuperar a nuestros jugadores, que los jugadores de la AFCON regresen, y entonces la fluidez será diferente.

«Pero nuevamente ganamos el último. Hoy pudimos hacerlo». [have] Ganamos con los jugadores que tenemos. Tuvimos falta de fluidez, luego falta de calidad y luego falta de creación de oportunidades.

«Y luego sufrimos un gol a balón parado con el equipo que, y [yet] somos grandes en este momento. Por eso estos detalles son importantes para ganar estos partidos en momentos difíciles».

Se produce cuando el United entró en su partido contra los Wolves con un poco de luz en términos de jugadores gracias a las lesiones y la Copa Africana de Naciones. Mason Mount, Bruno Fernandes, Mainoo, Harry Maguire y Matthijs de Ligt se perdieron el encuentro debido a sus respectivas lesiones, mientras que Amad, Bryan Mbeumo y Noussair Mazraoui compiten actualmente en la AFCON.

Amorim espera que Mount, Fernandes y Mainoo estén al menos en condiciones de jugar un papel contra el Leeds este fin de semana, en un partido que podría hacer o deshacer la clasificación europea para 2026/2027. Tal como están las cosas, las cosas están apretadas en la parte superior de la tabla, con Sunderland, Everton y Brentford capaces de adelantarse al United este fin de semana si los resultados van a su favor, y a los Rojos.