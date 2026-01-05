El Leeds confirma la muerte de un aficionado después de que una emergencia médica pospusiera el partido del Man United

El Leeds United confirmó que un aficionado había muerto antes del partido en Elland Road el domingo.

Un partidario murió en Elland Road. (Imagen: Leeds United a través de Getty Images)

El Leeds ha emitido un comunicado confirmando la trágica muerte de un aficionado antes de su partido de la Premier League contra el Manchester United.

Un comunicado del club de Leeds decía: “El Leeds United está devastado al confirmar que un aficionado lamentablemente falleció debido a una emergencia médica antes del partido de hoy.

«Los pensamientos de todos en el club están con la familia y los amigos del aficionado en este momento excepcionalmente difícil».

Muchos fanáticos comentaron debajo de la publicación, y uno escribió: «RIP. Qué noticias tan tristes, pensamientos y condolencias para familiares y amigos. Esto realmente pone las cosas en perspectiva».

Otro añadió: “Envío todo mi amor y condolencias a la familia”, mientras que un tercero continuó: “Hart sintió simpatía por la familia”.

Un cuarto comentó: “Eso es realmente triste, los pensamientos están con la familia y los amigos”.

El Leeds no fue el único club que sufrió una tragedia con sus aficionados este fin de semana. Russell Drake, aficionado del Sheffield United, murió tristemente poco después de enfermarse durante el partido de los Blades contra el Leicester City.

Otra emergencia ocurrió en Craven Cottage durante el empate 2-2 del Fulham con el Liverpool, lo que obligó a posponer el partido 15 minutos.

Fulham emitió un breve comunicado confirmando el retraso temporal del partido.

Decía: «Debido a una emergencia médica en el campo, el inicio se pospuso 15 minutos».

El United remontó y empató 1-1 con el Leeds, su segundo empate consecutivo en la Premier League. Matheus Cunha anotó el empate en la segunda parte, sólo tres minutos después del primer gol de Brenden Aaronson.

Los Rojos sólo han ganado un partido de la Premier League en sus últimos cinco partidos y siguen sin el capitán Bruno Fernandes. Rubén Amorim ha insinuado que Fernandes podría regresar antes de finales de enero.

