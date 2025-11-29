El Leeds acusa a Gianluigi Donnarumma tras la derrota ante el Man City: ‘Todo el mundo lo sabe’

El técnico del Leeds United, Daniel Farke, no estaba contento de que el portero del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, necesitara tratamiento durante su derrota ante el Etihad.

Gianluigi Donnarumma recibe tratamiento durante la victoria del Manchester City sobre el Leeds United

El técnico del Leeds United, Daniel Farke, acusó a Gianluigi Donnarumma de fingir una lesión para que Pep Guardiola pudiera mantener una charla improvisada con sus jugadores del Manchester City durante el partido en el Etihad. Donnarumma cayó justo antes de la hora y requirió tratamiento, con los visitantes en ventaja después de que Dominic Calvert-Lewin redujera el déficit a 2-1 al comienzo de la segunda mitad.

Mientras el italiano era atendido por el personal médico, Guardiola convocó a los diez jugadores de campo para darle nuevas instrucciones después de que el Leeds cambiara de sistema en el descanso. Ese cambio táctico había dejado al City atrás y, aunque Leeds empató, el City logró cambiar el rumbo y conseguir el gol de la victoria en el tiempo de descuento a través de Phil Foden.

Si bien Farke insistió en que no estaba criticando a Guardiola, dijo que la razón por la que Donnarumma cayó era clara y pidió un cambio de reglas para evitar esto en el futuro.

«Todo el mundo sabe por qué cayó, ¿verdad? No es el elefante en la habitación. Pueden preguntarme qué pienso, por qué cayó, creo que era obvio», dijo.

«Está dentro de las reglas. Es inteligente. Si me gusta, si es en el sentido de juego limpio, si debe ser así, me lo guardaré para mí y dejaré que las autoridades encuentren soluciones. Está dentro de las reglas. Le pregunté al cuarto árbitro si quería hacer algo y dijo: ‘No, tenemos las manos atadas, no podemos hacer nada’.

“Si no enseñamos a nuestros jugadores en el fútbol qué hacer en términos de juego limpio y deportividad, si intentas alterar las reglas a tu favor y puedes fingir una lesión para hacer una llamada adicional al equipo, entonces creo que no es algo que personalmente me guste, pero si está dentro de las reglas, no me puedo quejar.

«Mi recomendación es que si esto sucede, cada 50-50 al equipo visitante en lugar del equipo local. Después de 90 minutos con 2-2, habría hecho sonar el silbato en lugar de dedicarle más y más tiempo. Hay herramientas que puedes usar para asegurarte de que esto no suceda. Hay una razón por la que el portero cae y no un jugador de campo, un jugador de campo debe salir del campo».

«Creo que las autoridades deberían encontrar una solución, en el sentido del juego limpio tengo mis dudas. No estoy criticando a mi colega. No es que él (Guardiola) haya caído. Si tiene tiempo y si hay una lesión, lo haría».

«Tenemos una gran relación y Pep es, con diferencia, el mejor entrenador del mundo. Para cambiar algo en un partido, no hay nadie mejor. No hay un 1% de críticas a Pep. El hecho de que esto esté sucediendo, todo el mundo lo sabe».

Los comentarios de Farke fueron comunicados a Guardiola en su propia conferencia de prensa y el técnico del City dijo que no tenía idea de por qué cayó Donnarumma, antes de sugerir que la Premier League multaría rápidamente al City si hubiera infringido las reglas. También dejó claro que había llegado tarde a su rueda de prensa porque Farke había tardado mucho en hablar.

«Para ser honesto, no he hablado con Gigio», dijo Guardiola. «Cuando sucedió, miré hacia el dugout y dije ‘James, calienta’. No lo sé. En la próxima conferencia de prensa puedes preguntarme y yo le preguntaré a Gigio.

«Por supuesto que me gustaría tener tiempos muertos. Estoy bastante seguro de que (si) lo hacemos de nuevo, la Premier League nos multará nuevamente. Es mejor que no lo hagamos».

«Si llegamos cinco segundos tarde después del descanso, siempre tenemos que pagar mucho dinero. Ahora tenemos que esperar 30 minutos para llegar aquí porque Daniel tuvo que hablar. Después de eso no hay problema, pero espero que no me multen por llegar 30 minutos tarde, eso es porque Daniel Farke estuvo aquí. Premier League, ya lo sabes».