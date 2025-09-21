El juicio de tres palabras de Bruno Fernandes sobre New Man United Transfer Na Chelsea Win

Manchester United tomó su segunda victoria de la temporada gracias a una caótica victoria por 2-1 sobre el Chelsea previamente invicto en Old Trafford, con Bruno Fernandes abrió el puntaje

El Capitán Bruno Fernandes del Manchester United está revelando a la multitud durante la victoria sobre Chelsea (Imagen: Simon Stacpoole/Offside/Offside a través de Getty Images)

El Capitán Bruno Fernandes del Manchester United ha recibido el nuevo fichaje Bryan Mbeumo después de que los Rojos Chelsea vencieron 2-1 en un juego caótico en Old Trafford.

Ruben Amorim entró en la luminaria con el peso de la expectativa sobre sus hombros después de la derrota contra el Manchester City el tiempo anterior. Afortunadamente, la tarea de recoger tres puntos se hizo casi de inmediato cuando Robert Sánchez fue enviado a los visitantes después de haber cortado a Mbeumo fuera de su área.

Casi de inmediato, United logró que sus esposos se beneficiaran con Fernandes que empujaban en casa después del pase de cabeza de Patrick Dorgu.

Cuando Casemiro agregó un segundo poco antes del tiempo de parada, parecía que solo sería un caso de cuánto ganaría United.

Sin embargo, el brasileño fue de héroe a cero cuando fue enviado para un segundo ataque de reserva en el descanso.

No es sorprendente que el juego fuera mucho más, incluso con los equipos nivelando, pero United tuvo que compensar el Chelsea hasta que Trevoh Chalobah anotó para establecer un gran final.

A pesar de un momento nervioso en el tiempo de lesión, United logró celebrar la victoria y aliviar parte de la presión sobre su entrenador en jefe.

Mbeumo, quien recibió una ovación de pie después de haber sido reemplazado después de otra buena exhibición, fue a Instagram para celebrar la victoria.

El camerunés compartió una foto de sí mismo sobre un tiro libre junto a Casemiro y Fernandes y escribió: «¡Gran mentalidad y gran victoria hoy! Gracias por los fanáticos».

En respuesta al mensaje, el Capitán de United simplemente compartió su veredicto con tres palabras en Mbeumo. «Qué jugador», respondió en las reacciones cuando el factor de sentirse bien regresó al vestuario de los Rojos.

Lo siguiente para los hombres de Amorim es un viaje al viejo golpe de Mbeumo Brentford antes de regresar a Old Trafford una semana después para organizar a Sunderland en su última competencia antes del descanso internacional de octubre.

Al comienzo del domingo, United es el décimo y dos puntos de los lugares de la Liga de Campeones.

