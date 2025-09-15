El juicio de Sack de Ruben Amorim dado después de que Man United ha derrotado la derrota contra el Manchester City – ‘No trabajes’

Manchester United -Boss Ruben Amorim continúa supervisando los malos resultados con solo una victoria en lo que va de la temporada después del 15 en el período anterior de la Premier League

Ruben Amorim ha tenido dificultades desde que llegó al Manchester United en noviembre del año pasado (Imagen: Getty Images)

Roy Keane y Micah Richards han emitido sus juicios sobre el futuro de Ruben Amorim en el Manchester United.

Los Rojos fueron bien derrotados en el Derby del domingo contra un equipo en Manchester City que había perdido sus últimos dos juegos después de su peor temporada bajo Pep Guardiola en 2024/25. La primera mitad de Phil Foden fue seguida por una abrazadera Erling Haaland en la segunda mitad para unir una derrota por 3-0 ante sus feroces rivales.

Los hombres de Amorim solo ganaron una victoria por 3-2 sobre Burnley recién promovido durante toda la temporada. United también ha sufrido una producción humillante de la Copa de la Liga del equipo de la Liga Dos Grimsby Town y proviene de su peor temporada en la era de la Premier League.

Pero el ex stadsfull-back Richards simpatiza con Amorim, mientras que él reconoce que el ex jefe deportivo ha asignado un equipo de actuación insuficientemente.

«No me gusta hablar de gerentes que pierden trabajo y no lo hago porque no creo que sea justo», dijo Sky Sports.

«Pero claramente lo que está haciendo ahora no funciona. Desde su primer partido de la Premier League, tiene menos puntos que algunos de los peores equipos de la Premier League.

«Si vas a estar unido en el hombre, debe ser mejor que eso».

Se le preguntó al legendario ex Reds -Midfielder Keane si Amorim obtendrá una temporada y otro ‘éxito gratuito’ después de llegar en noviembre del año pasado en Old Trafford.

«Es más esperanza que fe en este momento porque los vigilamos, los vemos semana tras semana», dijo.

«No está convencido, espero que puedan demostrar que nos equivocamos. Mi preocupación es que si los jugadores no están realmente detrás de él en la forma en que juegan en este sistema porque los resultados no han sido lo suficientemente buenos. Una gran preocupación».

United es el siguiente en acción en casa en Chelsea el sábado (5:30 pm comenzó en el Reino Unido) para un viaje a Brentford una semana después.

