El jugador del Manchester United siguiendo el ejemplo de Paul Pogba acaba de marcar su primer gol – ‘Revenge’

Man Utd fichó al joven delantero Enzo Kana-Biyik en una transferencia gratuita procedente de Le Havre en la ventana de transferencia de verano.

Kana-Biyik firmó una cesión gratuita en el periodo estival. (Imagen: Manchester United/Manchester United vía Getty Images).

Probablemente no sepas mucho sobre el delantero del Manchester United Enzo Kana-Biyik.

Fue una llegada tranquila en la ventana de verano, incorporándose en una transferencia gratuita procedente de Le Havre antes de ser inmediatamente cedido al FC Lausanne Sport por una temporada.

El joven sigue los pasos de Paul Pogba, quien también llegó al United procedente de Le Havre cuando era adolescente. Kana-Biyik será un gran éxito si logra una fracción de lo que Pogba logró durante su carrera.

Kana-Biyik celebró su cumpleaños número 18 en enero y había entrado en el último año de su contrato. El United fue proactivo y aprovechó la situación fichándolo a cambio de nada.

El United emitió un comunicado que decía: «El Manchester United ha completado el fichaje del joven y apasionante delantero Enzo Kana-Biyik. La temporada pasada, el internacional juvenil francés anotó nueve goles en 18 partidos con la selección sub-19 de Le Havre y se ganó dos veces un lugar en el banquillo del primer equipo.

«Tras la firma de su contrato, el talento emergente se aseguró un pase a la Superliga suiza, Lausanne-Sport. Todo el mundo en el United quiere dar la bienvenida a Enzo al club».

La decisión de enviar a Kana-Biyik a Lausana, propiedad de Ineos, no fue una sorpresa, ya que jugar fútbol académico en la categoría Sub-21 esta temporada no habría ayudado a su desarrollo.

Kana-Biyik no jugó con Le Havre, pero pasó mucho tiempo entrenando con su primer equipo y el United decidió que la cesión era la mejor opción para la siguiente etapa de su carrera.

Lausana recibió a tres jugadores de la academia del United para entrenar con ellos la temporada pasada, según el Noticias de la noche de Manchestery prestar un jugador era el siguiente paso lógico.

El técnico sub-21, Travis Binnion, y el exdirector de la academia, Nick Cox, visitaron las instalaciones de Lausana, y se espera que el club suizo fiche más jugadores del United en préstamo en los próximos años.

Kana-Biyik es el primer jugador del United cedido a Lausana como parte de esa relación con Ineos, pero tuvo mala suerte tras su llegada cuando sufrió un «grave esguince de rodilla» en un entrenamiento.

Posteriormente, el joven se perdió el inicio de la temporada, pero regresó a la acción antes de lo esperado y ha disputado diez partidos con el Lausana en lo que va de temporada.

El fin de semana pasado, Kana-Biyik marcó su primer gol con la absoluta para empatar contra el FC Sion. Rescató un punto para Lausana en un derbi local cuando le dieron suficiente espacio en el área y remató en el ángulo inferior derecho, como cualquier delantero que se precie.

Kana-Biyik tuvo suficiente espacio y tiempo para finalizar. (Imagen: FC Lausanne Sport vía X)

«Es hermoso, se siente bien. Me siento un poco liberado», dijo Kana-Biyik al medio suizo Blick después del partido. «Fue lo primero que me vino a la mente. [showing the name on his shirt as he celebrated]. Lo más importante era celebrarlo con mis compañeros y la afición».

A pesar de marcar su primer gol con el Lausana, Kana-Biyik fue sustituido en el descanso. «Siento que estoy respondiendo a Enzo. Él me hizo la misma pregunta», se ríe el entrenador del Lausana, Peter Zeidler.

Zeidler explicó que Kana-Biyik estaba «decepcionado» y «no quería creerlo», pero dijo que aceptaba la decisión y describió al joven como una «buena persona».

Zeidler continuó: «Volver, ser titular y marcar en un derbi en La Tuilière es una revancha. Espero que marque más goles».

Los canales de redes sociales del United compartieron el gol de Kana-Biyik para Laussanne y él respondió publicándolo nuevamente en su Instagram. Tener una asociación con el club más grande de Inglaterra aumentará su número de seguidores.

El sitio web del United señala que Kana-Biyik ha sido convocado para la selección francesa sub-19 para los partidos contra las Islas Feroe, Bulgaria y Hungría durante el parón internacional.

Kana-Biyik todavía tiene mucho que aprender, pero el United lo ha fichado porque cree que tiene potencial para el primer equipo y espera conseguir una audición al final de la temporada para impresionar a Ruben Amorim.

El joven de 18 años aprovechará la pretemporada como una oportunidad para defender su permanencia en el United, aunque es probable que esté prevista otra cesión para la temporada 2026/2027.

También es posible que Kana-Biyik nunca juegue para el United y eventualmente consiga una victoria. Las Reglas de Beneficios y Sostenibilidad (PSR) han tenido un impacto en las transferencias y algunos clubes de la Premier League están comprando jugadores jóvenes con la intención simplemente de obtener ganancias de sus ventas dentro de unos años.

En el verano de 2023, el Chelsea fichó a Angelo Gabriel procedente del Santos por 13 millones de libras. Inmediatamente lo cedieron y lo vendieron a un club de Arabia Saudita por £19,4 millones el verano siguiente.

Casi al mismo tiempo, Newcastle fichó a Yankuba Minteh procedente de OB por £5,9 millones. Minteh fue cedido al Feyenoord y transferido a Brighton por 30 millones de libras el verano siguiente.

Angelo y Minteh no jugaron ni en el Chelsea ni en el Newcastle. Este tipo de transferencias se han vuelto comunes para trabajar dentro de las reglas del PSR, a pesar de ir en contra de la esencia del fútbol.

Sin embargo, Kana-Biyik espera representar al United en Old Trafford en el futuro.