El jugador del Manchester City dado de baja después de seis meses ahora es demasiado importante para prescindir de él

El Manchester City fue derrotado 1-0 por el Aston Villa en la Premier League cuando su alentador estado de forma se detuvo abruptamente.

Nico González no fue considerado lo suficientemente apto para ser titular con el Manchester City en el Aston Villa el domingo.

La racha invicta de nueve partidos del Manchester City llegó a su fin en Villa Park cuando el Aston Villa consiguió una victoria por 1-0 con una actuación mediocre.

El City había empezado bien, pero empezó a verse presionado por un buen disparo de Matty Cash desde el borde del área. Los Blues tardaron en responder a un córner y Cash tuvo tiempo de bajar el balón antes de disparar una media volea con la zurda.

Erling Haaland tuvo las mejores oportunidades del City para empatar, pero ninguna de las dos estuvo clara y nunca pareció que el equipo de Pep Guardiola pudiera volver a meterse en el partido.

González falta

Guardiola seleccionó a tres jugadores que podrían desempeñar el papel del City antes de que comenzara la temporada, pero luego no eligió a ninguno de ellos en Villa Park.

Rodri sigue marginado por un problema en el tendón de la corva y ni Nico González ni Mateo Kovacic fueron considerados en condiciones de comenzar el partido, lo que dejó a Tijjani Reijnders en el papel más profundo del mediocampo.

Esa es una posición en la que puede jugar, pero sería mejor que el holandés obtuviera una licencia para presentarse. Es una sorpresa que no haya marcado desde el primer día de la temporada dadas las oportunidades que ha tenido y que tuvo otra oportunidad desde el principio en Villa Park.

Pero fue el lado defensivo de su juego el que fue puesto a prueba y el que se sintió como un punto débil para el City. Villa rápidamente logró hacer agujeros en el medio y encontró espacio alrededor de Reijnders para explotar.

Hicieron varios ataques desde el centro del campo mientras aumentaba la presión para el primer gol. Fue un recordatorio de lo mucho que el City echaba de menos no sólo a Rodri, sino también a sus suplentes en esta ocasión.

González finalmente vio acción a principios de la segunda mitad, sin poder ser titular debido a la lesión en el pie que sufrió a mitad de semana. El daño ya estaba hecho para entonces, pero dice algo sobre el cambio de González en el Etihad el hecho de que aquí lo extrañamos profundamente.

rotación de doku

Parecía que Jeremy Doku estaba en la forma de su vida no hace mucho, pero el extremo del City ha estado bajo escrutinio de rotación recientemente y fue una sorpresa verlo en el banco de Villa Park.

Oscar Bobb reemplazó a Doku y aunque Savinho debería conservar su lugar después de su actuación en España, parece que no se está haciendo lo suficiente con el estado de forma de Doku, especialmente cuando Bobb continúa halagando para engañar.

El City tartamudeó en ataque en la primera mitad y parecía que carecía del tipo de amenaza inmediata e impredecible que Doku puede aportar al último tercio.

Objetivos del título

Guardiola sigue su consejo sobre las posibilidades del City de ganar la liga esta temporada y después de esta actuación se puede ver por qué. Siente que a su equipo le costó rendir durante los 90 minutos y que se pueden sacar muy pocos aspectos positivos de Villa Park.

Parecía una oportunidad para los Blues dado el lío en el que todavía se encuentra el Liverpool, pero no pudieron aprovecharla, y con la victoria del Arsenal solo se fortalece el reclamo de los Gunners de ser fuertes favoritos al título esta temporada.

Este todavía es un nuevo equipo de la Ciudad que está tomando forma y se esperan días como este, pero es un recordatorio de que han hecho bien en volver a la normalidad en los últimos meses.

la forma de bob

Parte de la sorpresa de que Doku no sea titular es que Bobb también está luchando con su forma en este momento. Comenzó bien la temporada, pero últimamente se ha vuelto loco y le resulta difícil contribuir en el último tercio.

Con demasiada frecuencia, el noruego complica demasiado las cosas, tarda demasiado en tomar una decisión y es expropiado o encerrado en un callejón sin salida.

Todavía está luchando por encontrar el ritmo después de que la temporada pasada se convirtiera en una pérdida y necesita juegos para recuperarlo, pero el hecho de que le resulte difícil influir en los juegos en este momento muestra que es una situación sin salida para Guardiola.