El jugador del Man United envía un mensaje de cinco palabras tras recuperarse de una lesión

Sekou Kone sufrió una lesión en la cabeza mientras jugaba para el Manchester United Sub-21 y el mediocampista ahora espera regresar a la acción después de publicar una actualización en las redes sociales.

Sekou Kone ha vuelto a entrenar con el Manchester United (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

El centrocampista del Manchester United, Sekou Koné, envió un mensaje de cinco palabras en las redes sociales tras regresar a los entrenamientos tras una grave lesión.

La selección sub-21 de los Rojos viajó a Tamworth para un partido de la Copa de la Liga Nacional a mediados de agosto, pero el partido fue cancelado debido a una lesión en la cabeza que sufrió Kone justo antes del descanso. El joven de 19 años fue trasladado en ambulancia al hospital y el partido tuvo que ser interrumpido porque no había ninguna ambulancia de repuesto disponible.

Kone fue dado de alta a la mañana siguiente y continuó su recuperación en casa. Más tarde se supo que había sufrido una fractura en la cuenca del ojo durante la colisión.

Una fuente de la academia describió al adolescente como «bien» en septiembre. Sin embargo, Kone no ha podido asistir a los entrenamientos de contacto, lo que ha pospuesto su regreso.

Pero el internacional sub-17 de Mali ya ha vuelto a entrenar. «Estoy feliz de estar de regreso», dijo en una publicación de Instagram, junto con varias fotos suyas entrenando.

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

El técnico sub-21, Travis Binnion, proporcionó una actualización sobre Kone a principios de esta semana, confirmando que volverá a jugar después del parón internacional de noviembre.

«Después del parón internacional creemos que estará listo para jugar, lo cual será bueno», dijo.

«No ha podido hacer contacto, lo que limita el trabajo que podemos hacer, pero ahora ha vuelto a entrenar por completo y le daremos mucho entrenamiento nuevamente, con contacto».

El entrenador en jefe de los Rojos, Ruben Amorim, nombró a Kone para el equipo de pretemporada de la gira de Estados Unidos, pero el joven no apareció. Amorim incluyó a Kone en tres convocatorias de la jornada de la Premier League la temporada pasada (contra Tottenham Hotspur, Everton y Nottingham Forest) sin ofrecerle su debut con el club.

El United pagó alrededor de £1 millón para fichar a Kone procedente del club maliense Guidars FC en agosto de 2024.

