Kalvin Phillips ahora debe estar fuera de favor durante cuatro meses en Man City

Kalvin Phillips no logró mudarse de Manchester City este verano

Kalvin Phillips ha estado en el exilio en el Manchester City durante cuatro meses, después de que una lesión en Aquiles impidió que el mediocampista encontrara un nuevo club durante la ventana de transferencia de verano.

Se esperaba que el jugador de 29 años terminara su decepcionante carrera en la ciudad durante la ventana de verano, pero no logró recuperarse de una operación a tiempo y aún no ha regresado a la capacitación completa.

A principios del verano, había habido un interés de la Premier League en Phillips, incluso del ex club Leeds United, pero al final la falta de acondicionamiento físico significaba que no había movimiento para el internacional inglés.

A pesar del hecho de que se ha quedado en Etihad, es poco probable que Phillips se abra para la ventana de transferencia de enero para la ciudad. Aunque las ventanas permanecen abiertas en Turquía y Arabia Saudita, un cambio a una de esas competiciones actualmente no está en los mapas.

Phillips ha sido los primeros 18 meses de gracia en la ciudad desde una pesadilla. Después de una reubicación de £ 42 millones de Leeds United en el verano de 2022. No ha jugado para el club desde diciembre de 2023 y actualmente no tiene un número de camisa después de que Tijjani Reijnden recibió no. 4 Después de su movimiento de verano de AC Milan.

Phillips se unió a West Ham en préstamo para la segunda mitad de la temporada 2023/24, pero le resultó difícil tener un impacto. Se unió a Ipswich Town la temporada pasada, pero solo jugó 22 juegos mientras luchaba por la forma y el estado físico.

Hay espacio en los escuadrones de la Premier League y Champions League de la ciudad para que Phillips se registre, pero dados sus problemas de aptitud y su estado dentro del equipo, eso es poco probable.

Eso puede significar esperar a que se abriera la estrella de transferencia de enero y otra oportunidad para que Phillips termine su carrera en la ciudad. Firmó un acuerdo de seis años después de la llegada de Leeds, por lo que se fue a su contrato durante tres años.

