Faiq Bolkiah estuvo una vez en los libros en Chelsea y Leicester City, pero es conocido como el jugador de fútbol más rico del mundo con una riqueza que David y Victoria Beckham eclipsan

Faiq Bolkiah representado en 2023 (Imagen: Peter van der Klooster/Getty Images)

Faiq Bolkiah, a menudo conocido como «el jugador de fútbol más rico del mundo», está a punto de convertirse en miembro de un nuevo club. El ex jugador de Chelsea Academy firmará durante la ventana de transferencia de enero en India, DPMM FC, en la M-League de la India.

Aunque no es un nombre bien conocido en el fútbol, ​​el estado financiero de FAIQ supera a aquellos que son considerados regalías del fútbol. Su riqueza eclipsa la de Cristiano Ronaldo, David Beckham y Lionel Messi, donde el jugador Ratchaburi FC es el heredero de una impresionante fortuna de £ 15 mil millones.

Como hijo del príncipe Jefri Bolkiah y el primo del sultán van Brunei, el Faiq de 27 años no tuvo que seguir una carrera en el fútbol por razones financieras. Sin embargo, demostró una ambición de acero para llegar a lo más destacado del deporte a una edad temprana.

Faiq nació en California y se mudó al Reino Unido para perseguir sus flujos de fútbol, ​​con hechizos con Chelsea y Southampton. También fue al prestigioso Bradfield College, que cuesta £ 58,000 al año.

Luego firmó con Leicester City, pero a pesar de que estuvo con los Foxes durante cuatro años, nunca hizo una aparición senior, informa De Spiegel.

Faiq Bolkiah pasó tiempo en Chelsea en su juventud (Imagen: Darren Walsh, Chelsea FC a través de Getty Images)

Después de salir del Reino Unido, Faiq jugó para Marítimo en Portugal antes de mudarse a Tailandia, donde jugó para el Chonburi FC y luego Ratchaburi. También ganó seis gorras para Brunei.

Ratchaburi ahora se está preparando para liberar a Faiq, y DPMM, que nuevamente ha buscado a la M-League este año, han mostrado interés en firmarlo. A pesar de su enorme riqueza, FAIQ ha demostrado constantemente un impulso que puede faltar en aquellos que nacieron en un privilegio extremo.

Bolkiah entrenó con futuras estrellas como Ruben Loftus-Cheek, Tammy Abraham y Ruben Sammut en la Academia Juvenil del Chelsea, con Sammut reveló cuán sobria pasó por sus sueños de fútbol.

Bastante AtletismoSammut dijo: «Nunca habrías pensado que era algo así como el 12 en la fila del trono. No lo habrías considerado la realeza.

«Era un tipo modesto, que intentaba todos los días como todos los jugadores de la academia. Solíamos bromear que no tenía que jugar al fútbol, ​​pero quería jugar porque amaba el fútbol».

David Beckham y Victoria Beckham valen £ 500 millones (Imagen: Netflix)

Después de un largo encantamiento al margen en 2024 después de una colisión con un defensor de la policía de la policía, Faiq nuevamente compartió sus pensamientos sobre Instagram, con un viaje notable.

«Gracias por todos tus mensajes amigables», publicó después del revés. «Estoy devastado por la noticia que recibí hace unos días. Pero me mantendré positivo y trabajaré duro para volver a Inshallah».

Su resistencia parece ser notable cuando se considera que su tío, el Sultán Hassanal Bolkiah, de 79 años, tiene activos por valor de alrededor de £ 37 mil millones. Faiq se hereda para heredar la riqueza que lo haría aproximadamente 40 veces más rico que David y Victoria Beckham, cuya fortuna conjunta £ 500 millones está de acuerdo con.

La fortuna que se acerca a FAIQ también es 30 veces mayor que el valor neto de £ 600 millones de la estrella de Al-Nassr Ronaldo, con la enorme riqueza de la familia real Brunei que consiste en reservas de petróleo y gas y propiedades de lujo.

El Sultán se levantó por primera vez en el trono como el 29º Sultán de Brunei en 1968 y ahora es reconocido como el monarca más antiguo del mundo, después de la muerte de la reina Isabel en 2022.

Su hogar principal es el Istana Nurul Iman, en Brunei, que tiene la distinción de ser el palacio más grande del mundo, con impresionantes 1.788 habitaciones. Bajo su liderazgo, Brunei ha alcanzado su estatus como uno de los países más prósperos del mundo.