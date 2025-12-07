El joven del Manchester United marca un gol maravilloso en la victoria de la Copa FA

El joven del Manchester United, Ethan Ennis, se destacó cedido en Fleetwood y anotó un doblete el sábado por la tarde.

Ennis marcó un gol maravilloso. (Imagen: Copa FA)

El cedido del Manchester United, Ethan Ennis, anotó un doblete para el Fleetwood contra el Luton Town en la segunda ronda de la Copa FA el sábado. El segundo gol de Ennis fue un disparo de trivela y un clip del gol se ha vuelto viral en las redes sociales.

Ennis abrió el marcador en el minuto 64 del partido con un gol al segundo palo, pero el Luton empató poco después. Luego apareció Ennis cuando quedaban ocho minutos para marcar un gol de trivela, golpeando el balón con la parte exterior del pie y encontrando la esquina superior izquierda desde el lado derecho del área penal.

Teden Mengi, graduado de la United Academy, anotó en la prórroga para que Luton pusiera el 2-2, pero Fleetwood ganó la tanda de penaltis para asegurar su lugar en la siguiente ronda de la Copa FA. Ennis convirtió su penalti para sellar una actuación digna del premio al mejor jugador del partido.

En declaraciones a la BBC, el técnico del Fleetwood, Pete Wild, habló sobre la actuación de Ennis y elogió al joven por marcar dos goles importantes contra el Luton de tercera división.

Dijo: «No quiero destacar a nadie porque todos estuvieron fantásticos, pero Ethan anotó dos goles fantásticos. Continúa aprendiendo y mejorando. Qué joven tan sólido y un tipo que tendrá una carrera superior. Y ojalá seamos parte de eso en su viaje. Algunas actuaciones increíbles».

Ennis habló recientemente con el equipo de medios de Fleetwood y dijo: «Quiero seguir aprendiendo, seguir contribuyendo y ayudar al equipo tanto como pueda. Cada préstamo, cada experiencia es parte de tu viaje, obtienes algo de ello».

El extremo pasó los últimos seis meses de la temporada pasada cedido en Doncaster Rovers, donde consiguió el ascenso de la Liga Dos. “Me enseñó mucho”, dijo, hablando de ese período.

«Pasar del fútbol sub-21 al fútbol masculino es un gran paso, pero Doncaster ha estado brillante. La intensidad, la competitividad, la presión, todo me ha ayudado a crecer».

Ennis comenzó su carrera en Liverpool, pero fue fichado por el United en el verano de 2021 y ha sido el fichaje más destacado de la academia en una ventana por lo demás tranquila.

El joven firmó su primer contrato profesional inmediatamente después de cumplir 17 años y sólo los talentos más respetados de la academia consiguen contratos profesionales con tanta rapidez.

El joven nacido en Cheshire marcó diez goles en diecinueve partidos con el United Sub-18 en la 2021/22, su primera temporada completa en el club, y su capacidad de remate es una de sus mejores cualidades.