El jefe de Undervuur ​​Manchester United, Ruben Amorim, recibió un impulso antes del partido obligado del sábado contra Sunderland.

Amad ha regresado al entrenamiento del Manchester United y se perdió la derrota contra Brentford durante el fin de semana.

Amad le ha dado un gran impulso al Manchester United Baas Ruben Amorim al regresar al entrenamiento para la colisión con Sunderland.

El extremo se perdió la derrota por 3-1 de United en Brentford debido a una familia de duelo, pero regresó al entrenamiento completo con el resto del equipo y está disponible para la visita de Sunderland el sábado.

Amorim, Amorim, había utilizado principalmente como un ala derecha, había comenzado esta temporada cinco de los seis juegos de United, pero recibió una licencia compasiva la semana pasada, lo que significaba que se perdió el viaje desde el sábado hasta West-London.

Amorim explicó la situación antes del viaje de United a Brentford y dijo: «Alguien de su familia murió, por lo que le damos todo apoyo a Amad. Entendimos que era importante que él tuviera su tiempo y estamos aquí para él».

Amad está de vuelta en el entrenamiento después de que le han dado tiempo libre después de una familia (Imagen: Getty Images)

La noticia de la familia de luto de Amad se produjo después de que algunos fanáticos lo criticaron en las redes sociales para publicar una foto de él y el ex extremo del United Alejandro Garnaacho que camisas intercambiaron después del juego del Chelsea.

Garnacho hizo una salida amarga de United en el verano, llegó al Chelsea en un contrato de £ 40 millones y fue sometido a abusos a largo plazo por parte de los fanáticos locales a su regreso a Old Trafford.

Después del regreso de los fanáticos sobre las fotos que publicó de él y Garnacho, Amad eliminó todos los mensajes de sus cuentas de Instagram y X.

Amad eliminó una foto de él y el ex compañero de equipo del United Garnacho después de un reembolso de las redes sociales (Imagen: Simon Stacpoole/Offside/Offsis a través de Getty Images).

Cuando se le pidió el incidente, Amorim dijo: «Digo lo mismo a mis jugadores, concluye las redes sociales. Es tan hoy. Es un precio que tienes que pagar. Lo más importante es que el club y sus amigos son la vida real para Amad. Estamos aquí para él».

Ivory Coast International, de 23 años, probablemente regresará a la alineación inicial contra Sunderland en lugar de Diogo Dalot, que luchó en su regreso de lesiones en la pérdida en el estadio de la comunidad GTech.

También parte del grupo de entrenamiento más importante fue Tyrell Malacia, quien parecía ir en el verano en el verano, pero no pudo asegurar un traslado a otro club.

Noussair Mazraoui todavía está marginado por lesiones y solo estará disponible después del descanso internacional de octubre, que comenzará la próxima semana.

Además de Amad, Amorim Casemiro ha vuelto a disponible, después de que sirvió una suspensión de un juego después de una tarjeta roja en la victoria por 2-1 de United sobre Chelsea.