El jefe de la ciudad de Man, Hugo Viana, presenta la iluminación al evitar el sorteo de la Liga de Campeones no deseados – ‘lo positivo’

Manchester City ha descubierto a sus oponentes en la fase de competencia de la Liga de Campeones y el director de fútbol Hugo Viana ha dado su respuesta.

Zlatan Ibrahimovic tira de Manchester City en la competencia que se extiende por la Liga de Campeones

Hugo Viana dijo que Manchester City estaba agradecido de evitar largos viajes después de haber aprendido su lote de la Liga de Campeones en el sorteo en Mónaco.

La tarea más exigente de la ciudad es una colisión con Bodo/brilla en el círculo polar y también juegan al Real Madrid y Villarreal en España, así como a Mónaco.

Pero podría haber sido peor frente a Pep Guardiola, con posibles viajes a Kazajstán y Azerbaiyán, y eso fue una ventaja para el director de Football Viana.

«Siempre es muy agradable estar aquí», dijo sobre el sorteo en Mónaco. “Cada equipo quiere estar en la Liga de Campeones, por lo que estamos muy felices y orgullosos al mismo tiempo.

«Hay muchos buenos juegos. Lo positivo es que hemos evitado largos viajes. Es positivo debido a la cantidad de juegos que tenemos.

«Al mismo tiempo, serán muchos juegos con un gran desafío para nosotros sin tener los largos viajes, lo cual es positivo. Nos enfrentamos a varios equipos muy buenos como Real Madrid, es el quinto [consecutive] Años que jugaremos contra ellos. También es muy positivo tener la casa de Kevin de Bruyne, nuestra leyenda. Será muy positivo volver a verlo. «

La ciudad realmente tiene en el Bernabéu, pero el Napoli de De Bruyne visita el Etihad, al igual que la pareja alemana de Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen y el gigante turco Galatasaray.

Pero es el regreso de De Bruyne que todos esperan más.

«Creo que Pep y todos sus colegas estarán muy felices de recibirlo y nuestros fanáticos lo estarán», dijo Viana. «Será muy emocionante y estaremos muy felices de volver a verlo».

Viana, quien dijo que los intentos de hacer negocios antes de que se iniciara la fecha límite de transferencia del lunes, también dio una idea de sus primeros días con Guardiola y para City.

«Fue un placer, un aprendizaje, muchos momentos de aprendizaje para mí», dijo. «Por supuesto, estoy muy entusiasmado por estar en la Premier League con este enorme y enorme club y tener esta primera experiencia en la Liga de Campeones con Manchester City, siempre es un placer».