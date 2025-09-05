El jefe de la ciudad de Grimsby responde a las llamadas de repetición de la Copa Man United Carabao: «Nadie puede»

La ciudad de Grimsby fue multada, por el EFL, por la preparación de un jugador no intencionado durante su increíble victoria de Fine -Shout sobre el Manchester United.

El entrenador en jefe de Grimsby Town, David Artell, en el Touchline vs Man Utd. (Imagen: Getty)

Grimsby Town -Baas David Artell dice que nadie puede eliminar la actuación de sus jugadores después de su increíble victoria de la Copa Carabao en el Manchester United.

El controvertido rodeó a los Marineros la semana pasada, con el EFL la ciudad dando una multa para colocar a un jugador no intencionado en su maravillosa victoria en la segunda ronda.

Se supone que United no debe apelar contra el castigo del equipo de la Liga Dos, lo que resultó en una multa de £ 20,000 por su error administrativo.

Se entiende que los Marineros han informado la violación en sí mismas y la EFL ha anunciado su decisión, a pesar del precedente bastante precedente en la Copa FA que los equipos han expulsado de la competencia.

Artell habló con BBC Radio Humberside el jueves para ver un ejemplo de la próxima colisión de su equipo con MK Down, para que nada pueda cambiar una noche gloriosa en la historia de Grimsby.

«El club ha hecho una declaración y la remitiré a la declaración», dijo Artell. «Desde mi punto de vista como entrenador en jefe, nadie puede quitar esa actuación. Nadie puede hacer eso.

«Fuimos el mejor equipo durante 70 minutos o 75 minutos. Deberíamos haber sido 3-0, independientemente de todo lo demás que haya ido desde entonces, y estoy extremadamente orgulloso del rendimiento de los jugadores, todos los jugadores. Pensé que merecemos ganar el juego.

«Lo que sucede a su alrededor no está en mi dominio [to say] Pero, como digo, nadie puede eliminar el rendimiento de los jugadores y la forma de victoria, ciertamente no en mis ojos.

«Lo que sucedió fue una pena, tuvimos la propiedad, hicimos una declaración, avisamos a todos y continuaremos».

Grimsby sucedió su victoria en United con una derrota por 1-0 para Bristol Rovers el fin de semana pasado y ofrecerá volver a ganar cuando se enfrentan a MK Dons el sábado.

