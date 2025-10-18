El jefe de Crystal Palace, Oliver Glasner, revela ‘discusiones periódicas’ en medio de vacantes en Man United

Oliver Glasner ha tenido un desempeño increíble en Crystal Palace en los últimos tiempos, y es uno de los nombres vinculados con el puesto del Manchester United en caso de que Ruben Amorim finalmente pierda su trabajo.

Oliver Glasner ha sido vinculado como potencial candidato para convertirse en el próximo jefe del Manchester United. (Imagen: Getty Images)

El técnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha admitido que está en conversaciones con el club sobre su futuro en medio de vínculos con el Manchester United. El austriaco se ha enfrentado a especulaciones sobre un posible traslado a Old Trafford, con Ruben Amorim bajo constante presión en el noroeste.

El ex estratega del Eintracht Frankfurt ha sido promocionado como un posible reemplazo si Amorim finalmente es despedido luego del indiferente comienzo de temporada del United.

Se sugirió que Glasner estaba entre los posibles candidatos para suceder a Amorim, pero MEN informó a principios de este mes que el portugués conserva el respaldo de la junta directiva, y fuentes del club insisten en que no está previsto ningún reemplazo.

La presión se alivió un poco para el actual entrenador en Old Trafford después de la victoria sobre el Sunderland en vísperas del parón internacional.

Y el copropietario del United, Sir Jim Ratcliffe, habló abiertamente sobre su apoyo a Amorim durante el receso de las eliminatorias para la Copa del Mundo, lo que llevó a Amorim a confirmar que está recibiendo mensajes de apoyo regulares de la jerarquía antes del choque del domingo contra su rival Liverpool.

Sin embargo, eso no ha impedido que Glasner, que guió al Crystal Palace a su primer gran honor con su victoria en la Copa FA en mayo, sea vinculado con el puesto en los 20 veces campeones de la máxima categoría inglesa.

Su propio futuro está bajo escrutinio ya que su contrato se extiende hasta el final de la temporada, y Glasner habló sobre la situación actual entre él y los jefes de Palace.

«Hablamos casi todos los días», dijo Glasner, de 51 años, sobre su futuro y contrato.

“No es que necesite condiciones ni que quiera nada, Crystal Palace quiere tener éxito, seguir por este camino y no sólo los últimos 18 meses.

“De lo que siempre hablamos es de ¿cómo tenemos mayores posibilidades de continuar por este camino?

«Oliver Glasner no tiene la solución final y Steve Parish tampoco, pero hablamos sobre lo que es posible, lo que podemos hacer. Trabajar juntos y tener una relación juntos tiene sentido cuando tienes los mismos objetivos, la misma visión, porque de lo contrario no puedes tener éxito.

“Dondequiera que sea, en cualquier empresa, si dos líderes tienen visiones diferentes, toman caminos separados y no puedes lograr tu objetivo, y de eso estamos hablando.

«Si podemos encontrar el mismo camino, el mismo objetivo – no para Oliver Glasner, (sino) para Crystal Palace – entonces pondremos fin a las conversaciones, y si no encontramos eso, también pondremos fin a las conversaciones».

