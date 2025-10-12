El jefe de Crystal Palace admite a Oliver Glasner en medio de vínculos con Man United

El Manchester United está dispuesto a seguir con Ruben Amorim por ahora, pero si cambiaran de opinión, Oliver Glasner del Crystal Palace ocuparía un lugar destacado en su lista de deseos.

El contrato del entrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner, expira al final de la temporada (Imagen: PA)

El presidente de Crystal Palace, Steve Parish, ha declarado que se han mantenido conversaciones iniciales con Oliver Glasner sobre un nuevo contrato, pero admitió que el técnico austriaco es ambicioso y quiere ganar más trofeos en medio de los recientes vínculos con el puesto del Manchester United.

El United ha estado estrechamente vinculado con el sustituto de Rubén Amorim después de otro comienzo de temporada difícil. La victoria sobre el Sunderland antes del parón internacional le quitó parte de la presión de encima.

A mediados de semana, Sir Jim Ratcliffe declaró abiertamente que le gustaría darle a Amorim tres años para ver si podía tener éxito. Sin embargo, no hay indicios de que esta posición se mantenga indefinidamente, especialmente si el United no regresa al fútbol europeo la próxima temporada.

Si Amorim fuera reemplazado, Glasner se perfila como uno de los favoritos para asumir el cargo. El austriaco impresionó en Selhurst Park después de ganar la Copa FA la temporada pasada y llevar al Palace a una racha invicta de 19 partidos, récord del club, que el Everton solo puso fin el fin de semana pasado.

El contrato de Glasner con los Eagles expira al final de esta temporada y hasta el momento no se ha hablado de un nuevo contrato. Cuando talkSPORT preguntó sobre el futuro de su entrenador, Parish reveló que las conversaciones habían comenzado y aún están en curso.

«Hemos tenido algunas conversaciones iniciales», explicó Parish. «Nos gustaría conservar a Oliver, estamos construyendo algo».

Sin embargo, Parish también admitió que Glasner es un entrenador ambicioso y aspira a tener aún más éxito en su carrera después de llevar al Palace al primer gran trofeo de su historia.

«Creo que para Oliver se trata de tener las circunstancias adecuadas», añadió Parish. «Se trata de que todo suceda de tal manera que él disfrute de su trabajo y encuentre las circunstancias favorables para lograrlo.

«Oliver quiere ganar cosas. No lo oculta, por eso está en el fútbol.

«Entonces, si podemos alinear esos intereses, ojalá podamos hacer que algo suceda». Al propio Glasner se le preguntó directamente esta semana si estaría interesado en el puesto en el United si se lo ofrecieran.

Se cree que Steve Parish estuvo bajo presión de Oliver Glasner en el verano cuando los clubes rivales inundaron los jugadores de Crystal Palace. (Imagen: Getty Images)

Glasner optó la semana pasada por eludir las preguntas sobre su futuro. “Como dije, trato de mantenerlo a raya, tenga éxito o no, en parte por autoprotección”, respondió después de recibir el premio al Entrenador del Año en la Gala Sporthilfe en Austria.

«Hace unos años me acostumbré a vivir el aquí y el ahora y disfrutarlo. Es mejor no perder 19 partidos que no ganar 19.

«Entonces el ambiente en el campo de entrenamiento por la mañana es sencillamente mejor, todo es más fácil. No soy menos ambicioso, no menos exigente y me enojo igual cuando perdemos, como ahora.

«Aunque fue la primera derrota en seis meses, soy uno de los peores perdedores del mundo y eso todavía me molesta».

