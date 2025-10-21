El interés de transferencia del Man United se revela en el ‘próximo Ronaldo’ que está ‘cada vez más desesperado por irse’

El Manchester United es uno de los varios clubes de la Premier League interesados ​​en fichar cedido a un delantero este invierno que ha sido «aclamado como el próximo Ronaldo».

Endrick supuestamente quiere dejar el Real Madrid cedido en enero (Imagen: Getty Images)

Se dice que el Manchester United está interesado en ceder a Endrick procedente del Real Madrid durante el mercado de transferencias de invierno.

El adolescente está en forma tras una lesión en el tendón de la corva, pero aún no ha aparecido. El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha designado a Endrick como sustituto durante seis partidos consecutivos sin utilizar al joven de 19 años. En varias ocasiones recurrió a Gonzalo García para el internacional brasileño.

Su predecesor, Carlo Ancelotti, también utilizó al jugador con moderación la temporada pasada y solo lo inició en ocho partidos. Sin embargo, el delantero disputó 37 partidos en todas las competiciones, marcó siete goles y asistió una vez más.

El Sunday People afirma que Endrick, de quien dicen que está «siendo aclamado como el próximo Ronaldo», está «cada vez más desesperado» por abandonar Madrid. Se dice que informó a sus representantes que, a menos que se produzca un cambio drástico en las próximas semanas y meses, tendrá que marcharse en enero.

El Man United es un club interesado en fichar al adolescente en el nuevo año. Otros que están entusiasmados incluyen a la Juventus, Newcastle United y West Ham United.

L’Equipe también afirma que el Marsella está interesado en fichar a Endrick como tapadera de Amine Gouiri y Pierre-Emerick Aubameyang durante la Copa Africana de Naciones. El deporte también ha nombrado a la Real Sociedad y al Valencia como los principales clubes de La Liga con interés, mientras que existen vínculos tentativos con el Paris Saint-Germain.

Sin embargo, Alonso abordó la posibilidad de que Endrick y García se fueran en enero después de la victoria del domingo por 1-0 sobre Getafe. «No estoy pensando en eso ahora», dijo, «no estoy pensando en eso. Ambos están listos para jugar. Es una posición donde la competencia es feroz».

