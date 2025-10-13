El Manchester United debutó el pasado fin de semana ante Senne Lammens y premió la confianza de Ruben Amorim con la portería a cero

El portero del Manchester United, Senne Lammens, inspiró confianza en la defensa cuando los Rojos vencieron al Sunderland por 2-0 el fin de semana pasado. (Imagen: Fuera de juego vía Getty Images)

Senne Lammens ha dado un gran impulso a la moral del vestuario del Manchester United después de un solo partido, dice el ex defensa Wes Brown.

Al comienzo de la ventana de transferencias de verano, el portero titular Andre Onana se aseguró de que todavía formaba parte de los planes en Old Trafford. Sin embargo, una lesión le impidió participar en la gira de pretemporada por Estados Unidos, siendo Altay Bayindir su sustituto.

Incluso después de la recuperación, Onana fue ignorado continuamente hasta su desastrosa actuación contra Grimsby Town en la Copa Carabao. Se podría decir que el internacional camerunés fue responsable de los dos goles del club de la Liga Dos, y la tanda de penaltis no ayudó a su reputación.

Después de ese partido en el norte de Lincolnshire, los días de Onana en el United parecían contados. Avanzando rápidamente hasta la fecha límite, Ruben Amorim decidió apostar por el portero del Royal Antwerp, Lammens, y poco después de que se cerrara la ventana, Onana fue cedido al Trabzonspor para toda la temporada.

Aunque su mandato en el United no terminará oficialmente al final de esta temporada, los conocedores creen que el tiempo de Onana en Old Trafford efectivamente ha terminado. Por eso el peso de las expectativas recae ahora sobre Lammens.

Inmediatamente después de la marcha de Onana, Bayindir mantuvo su posición en la portería. Sin embargo, una mala actuación contra Brentford llevó a Amorim a incorporar a Lammens.

Altay Bayindir tuvo problemas en su última aparición con el Manchester United en Brentford

A pesar de tener sólo 23 años, el belga supo aprovechar la oportunidad ante el Sunderland. Fue confiable y realizó algunas paradas sólidas para garantizar que fuera una tarde razonablemente cómoda para los seguidores del United y la zaga.

Brown le dice a 10bet Casino que después de una sola aparición, Lammens ya ha influido positivamente en el vestuario de los Rojos. «Creo que hubo algunos aspectos positivos», explicó mientras reflexionaba sobre la victoria sobre los Black Cats.

«En primer lugar, y quizás lo más importante, estaba Senne Lammens, el portero. Parecía muy confiado y creo que eso es un estímulo para el resto del equipo.

«Tuvimos más consistencia y lo que quiero decir con eso es que la defensa fue sólida y el portero fue sólido. Creamos oportunidades y obviamente conseguimos dos goles.

«Y lo único que quieres es ver una sonrisa en la cara de la gente. Cuando juegas al fútbol, ​​marcas goles y defiendes bien, obtienes una gran sonrisa».

«Creo que de cara al próximo partido la confianza contra el Liverpool obviamente será buena y hay que intentar llevarla al partido. Pero la consistencia es lo más importante para nosotros en este momento».

«Sabes, un partido jugamos bien, el siguiente jugamos mal y de alguna manera tenemos que cambiar eso. Sabemos qué tan bien podemos jugar en ciertos partidos, pero no hemos podido trasladar eso al siguiente».

Altay Bayindir fue uno de los jugadores del Manchester United que felicitó a Senne Lammens por su debut (Imagen: PA)

«Así que la mentalidad, con suerte con la confianza del resultado del Sunderland, hará que los muchachos estén entusiasmados por el partido contra el Liverpool después del parón internacional». Como insinuó Brown, el próximo desafío de Lammens puede ser uno de los más importantes para un jugador del United: una visita a Anfield.

En los últimos años, los encuentros con el Liverpool han sido difíciles para los seguidores del United. Sólo han logrado dos victorias en sus últimos diez partidos contra sus feroces rivales.

La victoria más reciente del United fue el emocionante 4-3 en la Copa FA en Old Trafford, donde Amad escribió su nombre en los libros de historia. Sorprendentemente, la última victoria del United en Anfield fue en 2016.

En ese momento Louis van Gaal seguía al mando y Wayne Rooney marcó el gol decisivo. Afortunadamente para Amorim, puede recuperar la confianza de su anterior viaje a Anfield, donde casi se lleva los tres puntos ante los líderes de la liga.

Sin embargo, si quieren lograr esa hazaña el próximo fin de semana, necesitan que Lammens esté en plena forma.

