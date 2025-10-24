El impacto de la decisión de Rubén Amorim podría haber hecho que el Man United abandonara el traspaso

El Manchester United podría perder a uno de sus jugadores durante el mercado de fichajes de enero.

Joshua Zirkzee (izquierda) en la foto en el banquillo del Manchester United. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

El tiempo de Joshua Zirkzee en el Manchester United parece estar en sus etapas finales a medida que nos acercamos a la apertura de la ventana de transferencias de enero.

HOMBRE Deportes informó el jueves que Zirkzee quiere dejar el United más temprano que tarde, y que el mercado de invierno se considera el momento para solicitar una salida. Se cree que el West Ham, en apuros, está interesado en el holandés, que busca más minutos de juego antes de la Copa del Mundo del próximo verano.

Se cree que Zirkzee está dispuesto a dejar el United para revivir su tartamuda carrera, y pocos pueden culparlo. El jugador de 24 años aún no ha sido titular en ningún partido con los Rojos esta temporada.

Jugó casi una hora en la victoria sobre el Burnley, pero su debut se produjo después de que Matheus Cunha se lesionara en la primera parte. Desde entonces, ha jugado sólo 15 minutos en cinco partidos de la Premier League.

La brutal realidad para Zirkzee es que rápidamente ha caído en el orden jerárquico. Ruben Amorim actualmente utiliza dos tácticas principales en lo que respecta a su ofensiva.

El primero es el tradicional triángulo que le gusta usar en la parte superior del campo. Benjamin Sesko lidera a esos tres con dos de Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Mason Mount detrás de él.

La otra opción es jugar con el sistema sin delanteros que funcionó brillantemente contra el Liverpool en Anfield. Mbeumo y Mount trabajan junto con Cunha, que desempeña un papel libre en la cima. Pocos esperaban que Sesko no fuera titular el domingo después de marcar dos goles en dos partidos (incluso con Arne Slot atrapado en la acción), pero salió bien.

Cunha estuvo sensacional en ese papel el domingo. Desafortunadamente para Zirkzee, él simplemente no cumple con esos requisitos.

Zirkzee es ahora la tercera opción detrás de un sistema sin delanteros y eso resume lo desesperada que se ha vuelto la situación para él en el club.

No hay justificación para mantener a Zirkzee más allá de enero y, si bien siempre merecerá crédito por su recuperación la temporada pasada, ahora es el momento adecuado para seguir adelante.

