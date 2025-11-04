El ícono del Manchester City, Joe Hart, revela el hábito del Partido del Día de la BBC: «Me tomó un tiempo hacerlo»

Joe Hart es un habitual de Match of the Day y tiene una costumbre muy peculiar a la hora de prepararse para el programa de la BBC, tal y como reveló en una entrevista.

Joe Hart se ha convertido en un habitual como comentarista del Partido del día de la BBC. (Imagen: Foto de Srdjan Stevanovic – UEFA/UEFA Via Getty Images)

El ex portero del Manchester City e Inglaterra, Joe Hart, ahora pasa una parte importante de su día sentado en el suelo, un marcado contraste con sus días futbolísticos, cuando era conocido por sus paradas acrobáticas.

En el verano de 2024, Hart colgó los guantes y anunció su retirada del fútbol profesional. Desde entonces, se ha convertido en un popular experto y personalidad de la televisión, apareciendo en numerosos podcasts y concediendo entrevistas intrigantes.

Es de destacar que el jugador de 38 años se ha convertido en una cara habitual del Partido del día, donde su experiencia como portero de primer nivel proporciona una visión única del juego. Como muchos otros campeones de la Premier League, las rutinas y las supersticiones jugaron un papel importante en la carrera de Hart.

Sin embargo, existen otros hábitos y actividades que realiza para mejorar sus habilidades expertas. Hart reveló algunos de estos durante una aparición reciente en el podcast Stick to Cricket.

Man City ofrece hasta un 60% de descuento en kits y productos Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información Varios Fanáticos Compra la oferta aquí Fanatics ha reducido el precio de los kits y la mercancía de Man City con hasta un 60% de descuento en artículos seleccionados.

El presentador, la leyenda del cricket inglés Michael Vaughan, preguntó al ex portero del Manchester City sobre un rumor que había oído circular en varios estudios de televisión. El ganador de las Cenizas se preguntó: «¿Es cierto que para el Partido del Día del sábado o domingo te sientas en el suelo todo el día?».

A lo que Hart respondió: “Sí, me tomó un tiempo hacerlo porque tienes que pretender ser normal por un tiempo y luego todos entienden tu personalidad.

«Lo hice en el verano, cuando comencé a hacer radio inmediatamente en el Campeonato de Europa. Nos sentamos en habitaciones compactas y yo simplemente me dejé caer en el suelo porque ahí es donde me siento más cómodo y donde puedo relajarme».

Joe Hart es un habitual del estudio Match of the Day. (Imagen: BBC)

Intrigado por este hábito inusual, el comentarista de cricket David Lloyd preguntó: «¿Nada que ver con que tengas problemas de espalda o algo así?».

Hart respondió: «Un poco. Pero desde muy joven, cuando estaba en casa y nos gustaba tener sofás en la sala del frente y mirar televisión, siempre me tumbaba en el suelo. Todavía lo hago hasta el día de hoy».

El ex internacional de Inglaterra habló anteriormente sobre su historial de problemas de espalda. Recientemente le dijo a la BBC: «Tengo un pecho largo [vertebrae] y para garantizar esto debo sentarme erguido y fuerte.

«Me gusta ser alto, me gusta estar orgulloso, me gusta sentirme fuerte, así es como lo veo. Eso es exactamente lo que hago. Entiendo que en la generación moderna puedes colapsar.

«Pero tan pronto como me siento desplomado, no me gusta, me siento asqueroso. Me gusta estar erguido y erguido, sentarme erguido y erguido, me hace sentir seguro».