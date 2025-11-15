El ícono del Man United, Sir David Beckham, admite que tiene uno de los mayores arrepentimientos de su brillante carrera futbolística

David Beckham, quien fue nombrado caballero a principios de este mes por sus servicios al deporte y la caridad, admitió desgarradoramente haber colgado las botas.

Nada ha sustituido el fútbol de Sir David Beckham (Imagen: Andy Lyon, Getty Images)

Sir David Beckham ha admitido un gran arrepentimiento de su carrera como jugador.

La leyenda del Manchester United, de 50 años, fue nombrada caballero por sus contribuciones al deporte y la caridad y recibió su premio de manos del rey Carlos en el Castillo de Windsor a principios de este mes. La carrera de Beckham es una de las más ilustres en la historia del fútbol inglés, con una gran cantidad de honores ganados con el United, incluido el triplete en 1999.

Más tarde trabajó en el Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan y Paris Saint-Germain antes de finalmente colgar las botas cuando tenía poco más de treinta años. Ahora es copropietario del equipo de la MLS, Inter Miami y Salford City, y al mismo tiempo logró un importante éxito comercial como una de las figuras más reconocidas del mundo.

Sin embargo, insiste en que su fama después de jugar no reemplaza la emoción de atarse las botas, algo que todavía extraña muchísimo. En declaraciones a People, dijo: «Cuando estás pasando por una etapa o evento importante en la vida, a veces es difícil asimilarlo todo.

«Extraño mucho mis días de fútbol y no creo que en ese momento me diera cuenta de lo mucho que lo extrañaría todo si desapareciera. Si pudiera cambiar algo sería decirle a mi yo más joven que realmente absorbiera el momento».

Beckham describió su título de caballero como su «momento de mayor orgullo» (Imagen: Getty Images)

Beckham se sintió muy honrado cuando recibió el título de caballero de manos del rey y lo describió como su «momento de mayor orgullo». Dijo: «Para ser honesto, un joven del lado este de Londres, nacido en Leytonstone, y aquí en el Castillo de Windsor, siendo honrado por Su Majestad el Rey, la institución más importante y respetada del mundo, es todo un momento. Este es sin duda mi momento de mayor orgullo».

Dijo que era un “gran honor” ser reconocido tanto por su carrera deportiva como por el trabajo filantrópico en el que ha estado involucrado desde que tenía “probablemente 17 años”.

Al hablar de su motivación, Sir David dijo que se dio cuenta desde el principio de que la gente le prestaba atención y que se trataba de una «herramienta poderosa» en el mundo de la caridad.

«Creo que se debe principalmente a la carrera que he tenido y los equipos en los que he jugado y las cosas que he ganado y el respeto que he recibido a lo largo de mi carrera. Creo que es por eso que la gente me escucha», explicó.

«Y creo que es una herramienta muy poderosa para la caridad. Rápidamente aprendí que podíamos lograr cambios con las cosas que dije y en las que me involucré, y creo que por eso es tan importante para mí».

