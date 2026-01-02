El ícono del Man United que ganó la Liga de Campeones parece irreconocible en un club que no pertenece a la liga

Un ganador de la Liga de Campeones bajo el equipo ganador del triplete de Sir Alex Ferguson ahora ejerce su oficio como entrenador de un equipo de la Liga Nacional Norte.

(Imagen: Getty Images)

Un ex ganador de la Liga de Campeones del legendario Manchester United de Sir Alex Ferguson, ganador del Triplete, ahora está irreconocible como entrenador de un equipo que no pertenece a la liga.

Jonathan Greening está al mando del club Scarborough Athletic de la Liga Nacional Norte. Se hizo cargo del estadio Flamingo Land, que lleva el nombre de su patrocinador, un parque temático cercano, en el verano de 2021.

Su primera temporada fue un éxito rotundo, llevando a los Seadogs a través de los play-offs hasta el ascenso de la Northern Premier League y consiguiendo la North Riding Senior Cup.

Es cierto que la North Riding Senior Cup no tiene el mismo prestigio que el premio más codiciado del fútbol de clubes, que ganó como suplente no utilizado en esa memorable noche en Barcelona en 1999. Durante su primera temporada completa en el United, fue nombrado en el banco por su victoria en la final de la Liga de Campeones sobre el Bayern Munich, lo que le valió una medalla de campeón a pesar de no jugar ni un solo minuto en Europa esa campaña.

Greening, ex internacional juvenil de Inglaterra, que hoy celebra su 47 cumpleaños, se unió al United procedente de la ciudad de York en 1998 por una tarifa inicial de 500.000 libras esterlinas. Firmó un nuevo contrato la temporada siguiente, pero buscó un movimiento para asegurarse más oportunidades en el primer equipo y posteriormente se fue al Middlesbrough de Steve McClaren.

Jonathan Greening ganó la medalla de campeón de la Liga de Campeones en 1999 tras quedarse en el banquillo en la final contra el Bayern de Múnich. (Imagen: Todo deporte)

Reflexionando sobre su etapa en el club en 2001, Greening dijo: «El club gasta millones en lugar de darle tiempo a los jugadores marginales para que se establezcan. Tengo una medalla de ganador de la Liga de Campeones después de estar en el banquillo cuando vencimos al Bayern. Pero no jugué ni un solo minuto de fútbol europeo esa temporada. Me sentí un poco fraudulento cuando conseguí la medalla».

Después de su paso por Middlesbrough y cinco temporadas en West Brom, Greening se mudó a Fulham, donde jugó un papel clave en su camino hacia la final de la primera Europa League. Después de pasar por Nottingham Forest y Barnsley, descendió de rango en Tadcaster Albion y York City antes de retirarse en 2017 a la edad de 38 años y pasar a la gerencia.

Después de desempeñar funciones como entrenador juvenil en Nottingham Forest y la ciudad de York, Greening se hizo cargo del renacido club Scarborough. Los llevó al sexto nivel del fútbol inglés al asegurar el tercer lugar en la Northern Premier League durante la temporada 2021-2022.

Greening tomó las riendas del renacido club Scarborough (Imagen: Atlético de Scarborough)

Esta era la posición más alta que había alcanzado el club desde que reformó el desaparecido Scarborough FC en 2007. Greening aprovechó este éxito al vencer al Warrington Town por 2-1 en la final del play-off.

Hoy en día, Greening luce muy diferente a cuando era jugador. Desde que se jubiló, cambió sus largos rizos por un tupé y se dejó crecer la barba.

Bajo su liderazgo, Scarborough terminó dos veces octavo y 13º en la Liga Nacional Norte y actualmente ocupa el séptimo lugar en la tabla.

Greening (extremo derecho) se unió a las celebraciones cuando el United ganó el triplete en el Camp Nou. (Imagen: Richard Sellers/Allstar, Getty Images)

Escribió su nombre en los anales de la Copa FA 2023/24 cuando los Seadogs avanzaron a la primera ronda por primera vez después de vencer al Oxford City. Sin embargo, fueron eliminados por Forest Green Rovers de la Liga Dos, sufriendo una derrota por 5-2 en una repetición después de un empate inicial 1-1.

La FA ordenó una segunda repetición después de que se descubrió que Forest Green había alineado a un jugador no elegible. A pesar de esto, Scarborough volvió a ser derrotado, esta vez con una derrota por 4-2 en casa.