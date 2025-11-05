El ícono del Man United elige a la estrella Rubén Amorim y le gusta quién ha ‘dado un paso adelante’

EXCLUSIVO: El Manchester United está actualmente cuatro partidos invicto después de empatar contra Nottingham Forest el fin de semana pasado, y Teddy Sheringham ha expresado su opinión sobre el equipo de Ruben Amorim.

Ruben Amorim es el grande de Matheus Cunha

La leyenda del Manchester United, Teddy Sheringham, elogió las recientes actuaciones del nuevo fichaje Matheus Cunha durante la racha invicta de los Rojos.

El United lleva actualmente cuatro partidos invicto en la Premier League. Su racha ganadora llegó a su fin en Nottingham Forest el sábado cuando una brillante volea de Amad permitió compartir los puntos.

La semana anterior, Cunha anotó su primer gol para su nuevo club en la victoria por 4-2 sobre Brighton y Hove Albion. Este fue el final de lo que ha sido un buen mes para el brasileño, que impresionó a muchos en la posición de delantero centro en el Liverpool.

Hablando con Oddspedia en una entrevista exclusiva con HOMBRE DeportesSheringham elogió las actuaciones de Cunha con el United. «Sí, la tenacidad de Matheus Cunha es ciertamente necesaria para alcanzar un nivel más alto como futbolista profesional», explica.

“Ciertamente tiene eso para mí; realmente disfruté viéndolo en los últimos tres o cuatro juegos.

«Parecía que había encontrado su lugar en el equipo. No sé si alguien le habló de dar un paso al frente y asumir el papel de punto focal del equipo, pero ciertamente lo ha asumido en el último mes.

Matheus Cunha celebra con sus compañeros del Manchester United tras marcar su primer gol con el club

«Él podría marcar la diferencia entre que el United sea un equipo promedio y un equipo muy bueno. Que su forma continúe por mucho tiempo».

Los elogios de Sheringham hacia Cunha fueron compartidos por Amorim, que elogió el carácter del brasileño al inicio de la temporada. «Es un tipo ruidoso que es muy importante en este momento», afirmó el técnico portugués.

«Cuando está enojado, puedes sentirlo en el ambiente y eso es bueno. Si juegas algunos juegos y él pierde, es un hombre diferente, y eso es bueno».

«Tiene algunas cualidades que echamos de menos la temporada pasada, así que estoy muy contento con él y los demás chicos».

Amorim y el United tendrán la esperanza de que Cunha continúe en buena forma cuando los Rojos viajen al Tottenham Hotspur para el inicio del sábado a la hora del almuerzo.

