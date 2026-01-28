El ícono del Chelsea dejó claro su opinión sobre Scott McTominay luego de la decisión del Man United

Scott McTominay dejó el Manchester United por el Napoli en 2024 y desde entonces el centrocampista ha estado en buena forma en la Serie A.

Scott McTominay se ha convertido en una estrella desde que dejó el Manchester United (Imagen: Marco Luzzani/Getty Images)

Gianfranco Zola quedó atónito por la salida de Scott McTominay del Manchester United mientras el centrocampista sigue brillando en la Serie A con el Napoli. McTominay pasó 22 años en el United, progresando en las categorías inferiores antes de debutar con el primer equipo en 2017.

El internacional escocés pasó siete años en el primer equipo, ganando la Copa Carabao y la Copa FA antes de mudarse a Italia en 2024. El jugador de 29 años llegó al Napoli procedente del United por alrededor de £25 millones, una transferencia que resultó crucial para el cumplimiento del club de las reglas del Fair Play Financiero (FFP).

La leyenda del Chelsea, Zola, estaba convencida de que las restricciones del FFP debieron haber influido en la salida de McTominay dada la calidad que desató el United. En declaraciones a la Gazzetta dello Sport, el técnico de 59 años afirmó: «Algunas decisiones nunca se entenderán. Quiero pensar que el Manchester United lo vendió por razones relacionadas con el juego limpio financiero».

«De lo contrario, no lo entiendo. Es un futbolista completo, sabe estar en el campo, lo hace todo. Y además marca mucho».

¡SIGUE NUESTRA PÁGINA DE FB DE MAN UNITED! Últimas noticias y análisis de la página de Facebook del Manchester United de MEN

Los comentarios de Zola tienen aún más peso mientras McTominay continúa prosperando tanto para el club como para el país. Dada la reputación de McTominay en el United, parecía una decisión obvia para el entonces entrenador Erik ten Hag vender al mediocampista escocés y fortalecer el equipo en otros lugares en 2024.

Manuel Ugarte firmó un contrato de cinco años y se mudó del Paris Saint-Germain a Old Trafford por una tarifa que podría ascender a £ 50 millones con bonificaciones. Sin embargo, esta transferencia finalmente resultó beneficiosa para el Napoli, ya que desde entonces McTominay ha marcado 22 goles y proporcionado 10 asistencias en sus 67 apariciones con el club italiano.

El internacional escocés ganó el título de la Serie A en su temporada de debut en Italia y añadió la Supercopa de Italia a su vitrina de trofeos esta temporada tras vencer al Bolonia por 2-0 en la final.

McTominay se ha convertido en un héroe para el Napoli y Escocia (Imagen: Stu Forster/Getty Images)

Por el contrario, Ugarte ha marcado dos goles y ha asistido seis veces en sus 63 partidos con el United.

McTominay se enfrentará a un rival inglés esta semana cuando el Chelsea, ex equipo de Zola, visite al Napoli para su partido de la Liga de Campeones el miércoles. Los comentarios de Zola sobre la «integridad» de McTominay como futbolista parecen ser ciertos, y el jugador de 29 años se ha ganado elogios por sus actuaciones tanto a nivel de clubes como a nivel internacional.

En noviembre de 2025, el centrocampista marcó un impresionante tiro de bicicleta para Escocia en los primeros minutos de su crucial partido de clasificación para el Mundial contra Dinamarca. El partido terminó con una victoria por 4-2 para los escoceses, y McTominay recibió grandes elogios por su papel en ayudar a Escocia a clasificarse para la Copa del Mundo por primera vez desde 1998.