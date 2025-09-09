El ícono de Man United Gary Neville reacciona después de la drama del bosque de Nottingham en medio de la prohibición

La relación de la leyenda del Manchester United Gary Neville con el club de la Premier League Nottingham Forest ha estado tensa desde el final de la temporada pasada

Gary Neville representado en el área de la ciudad de Nottingham Forest (Imagen: Marc Atkins/Getty Images)

La leyenda Gary Neville del Manchester United respondió después de que Nuno Espirito Santo ha despedido.

La temporada pasada, Neville y Forest golpearon la cabeza varias veces debido a las críticas de la primera sobre el dueño del club Evangelos Marinakis. La tensión comenzó después de que el ex capitán de los Estados Unidos no estuvo de acuerdo con la decisión del club de criticar abiertamente a los funcionarios después de un error de árbitro observado contra Everton.

Neville ha acusado previamente a Marinakis de correr Forest como una ‘pandilla de la mafia’ para la cual Sky luego se disculpó. Sin embargo, la situación se destacó después del sorteo de Forest para los rivales locales Leicester City.

Marinakis vio una acalorada conversación con Espirito Santo en el campo después de que el propietario irrumpió en el campo. Neville describió esto como «escandaloso» e insistió en que el antiguo gerente de Wolves y Tottenham Hotspur «tuvo que negociar su salida».

Forest afirmó que la insinuación de que el propietario griego estalló en el campo para confrontar a su gerente, era incorrecto y que Marinakis en realidad caminó al campo para verificar la condición de Taiwo Awoniyi, que es una lesión grave en la luminaria. Antes del último juego de la temporada, Neville fue nombrado para cubrir Forest Vs Chelsea en la ciudad de la ciudad, pero los planes de Sky Sports tuvieron que cambiar porque el East Midlands Club decidió rechazar su solicitud de MediaPas.

El ícono del United luego fue a las redes sociales para sugerir que estaba «prohibido» que Forest se negó, pero admitió que rechazaron la solicitud de otorgarle un pase a Neville. No se cree que la disputa entre Neville y Forest se ha resuelto en el camino a esta campaña y parece que el ex defensor fue un observador interesado después de que Marinakis y su sala de juntas eligieron iluminar Espirito Santo de sus deberes en el club.

Espirito Santo recientemente admitió que su relación con el propietario del bosque estaba tensa. Se cree que este desglose fue causado por el nombramiento del ex director deportivo de Arsenal, Edu.

Gary Neville comparte la noticia de que Nottingham Forest ha despedido Nuno Espirito Santo

Después del anuncio, Neville compartió fácilmente las noticias con su historia de Instagram y se negó a comentar. Todavía está por verse si el experto comentará sobre la situación esta semana a medida que regrese la Premier League.

Marinakis ha perdido poco tiempo al reemplazar a Santo. Forest ya ha confirmado el nombramiento de Ange Postecoglou como su próximo gerente.

