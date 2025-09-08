El ícono de Man United, el veredicto final del Abierto de Abierto de US de dos palabras de Wayne Rooney, después del incidente de Donald Trump

El español Carlos Alcaraz ganó su sexto tenis Grand Slam después de vencer a su rival Jannik Sinner en cuatro sets en el Abierto de Estados Unidos en la ciudad de Nueva York

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner posan antes de la final del Abierto de US en Nueva York (Imagen: Clive Brunskill/Getty Images)

La leyenda Wayne Rooney del Manchester United ha saludado a Carlos Alcaraz después de derrotar a Jannik Sinner 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 para levantar su sexto gran golpe de su carrera y su segundo título del Abierto de Estados Unidos.

Alcaraz, quien deja el último Grand Slam del año como campeones, ha recuperado su lugar como el número 1 del mundo que reemplaza al italiano en la parte superior de la clasificación. La final en la ciudad de Nueva York se retrasó después de que la llegada del presidente Donald Trump en el estadio Arthur Ashe necesitaba un aumento de las medidas de seguridad.

Trump fue abucheado y aplaudido durante el himno nacional cuando se le mostró en la pantalla grande. El enojado se volvió más fuerte hasta que la cámara se cortó.

Cuando comenzó la acción, ambos hombres establecieron un espectáculo mientras su rivalidad continúa floreciendo en el campo. Este fue el tercer Grand Slam del año donde estos dos atletas se encontraron en la final.

Primero fue en Roland Garros, donde Alcaraz fue triunfante en cinco sets. Sinner logró vengarse en su propia victoria de cinco set que emociona en Wimbledon en julio.

La finalización de la trilogía fue una victoria más determinante y quedó impresionada por una cierta leyenda deportiva. Rooney fue a Instagram después de la competencia, simplemente publicó: «Talento increíble», mientras compartía una foto de Alcaraz.

Rooney no fue el único ícono de fútbol afiliado al ícono del fútbol que vio la final anoche. El administrador del Manchester City, Pep Guardiola, actualmente en el medio de la ruptura internacional de septiembre, fue un observador fuerte de la competencia de Nueva York.

Guardiola ha hablado previamente de su admiración por las estrellas de tenis. Afirmó que se había inspirado en el dominio de la ciudad de personas como Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Recientemente hablando de aquellos en la cima del juego en el tenis, Guardiola agregó: «Hay un detalle que los define, es lo difícil que trabajan. La gente cree que cuando conoces un deporte, es [due to] talentos y habilidades.

Pep Guardiola representada viendo la final del US Open en el estadio Arthur Ashe

«Pero lo que definiría [them] ¿Es ella más dura que la otra, se preparan mejor que la otra? Son los mejores.

«Nunca están satisfechos y cómo aceptan los malos momentos o las derrotas, ya que es normal en la vida, en un deporte y cómo pueden ganar los juegos y cómo aceptan que están nerviosos o juegan mal, cómo regresan de inmediato». Guardiola sin duda volará rápidamente de regreso a Inglaterra mientras enfocará su atención en este fin de semana contra United en el estadio Etihad.

