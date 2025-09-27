Manchester United regresa esta tarde a la promoción de la Premier League y un hombre olvidado no se ve en ningún lugar en el equipo para el viaje a Brentford

Ruben Amorim fue representado antes de su llegada a la colisión del Manchester United con Brentford (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Olvidó el Manchester United: el defensor Tyrell Malacia ha mostrado a Ruben Amorim que estará listo cuando lo llamen después de compartir imágenes de entrenamiento individual.

Hasta ahora, Malacia ha aprobado una triste carrera en el United firmada por Erik Ten Hag como su titular en Full-Back. Desafortunadamente para el jugador de 26 años, en 2023, se le ocurrió una lesión en la rodilla que lo mantuvo fuera de funcionamiento por no menos de 500 días.

En ese momento se perdió 70 partidos de United y diez hag habían desaparecido cuando estaba en forma lo suficientemente en forma como para regresar al equipo. Bajo los nuevos tres de Amorim en la parte posterior, con dos sistemas de alas, Malacia luchó por encontrar su lugar.

El PSV Eindhoven tomó prestada Malacia en enero y logró realizar 12 actuaciones para el lado holandés. Al final de la temporada, sin embargo, no había ganas de firmarlo permanentemente y regresó a Carrington.

A su regreso, el defensor se unió al ‘escuadrón de bombas’ llamado con Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony y Marcus Rashford. Pero mientras el cuarteto correspondía, Malacia se quedó atrás.

Un movimiento propuesto a Elche cayó, mientras que el intento de Eyupspor de firmar a Malacia fuera de la ventana de transferencia en inglés fue rechazado por el jugador. Con las ventanas de transferencia turca y saudita ahora cerradas, Malacia se quedará con los Rojos hasta enero.

El defensor está registrado para la Premier League, pero no tiene que hacer esta temporada para los Rojos. Sin embargo, Malacia mantiene sus niveles de aptitud en alto en caso de que lo llamen.

En Instagram, el holandés se puede ver en la capacitación en el FC del Trafford no League que pasa por ejercicios. Sin embargo, parece que Malacia permanecerá congelada hasta que se haya movido más allá.

Tyrell Malacia se aleja del Manchester United mientras mira su nivel de condición física para mantenerse al día

