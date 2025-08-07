El hombre de Benjamin Sesko United -Cuestion ha sido respondida por £ 62.5 millones de estrellas

Manchester United quiere cerrar un acuerdo para Benjamin Sesko en la ventana de transferencia de verano.

Sesko puede estar en camino a United

Manchester United está convencido de que Benjamin Sesko optará por mudarse a Old Trafford sobre St James ‘Park, pero todo puede suceder en la ventana de transferencia.

Hasta que se haya firmado ese contrato, no habrá tentación de firmar ‘un delantero’ de la lista de verano, especialmente si hay un movimiento repentino en el esfuerzo de Liverpool por Alexander Isak que tiene un efecto de golpe en la persecución de Sesko de Newcastle.

Aún no se ha visto si Sesko es la respuesta a los objetivos de United, pero no firmar una actualización en Rasmus Hojlund simplemente no era una opción. Demasiado pronto se esperaba demasiado del danés, y el Manchester Evening News Informó el miércoles que renunció a ser expulsado del club cuando Sesko firma.

Sesko se ha reservado este verano mientras su tiempo continúa en RB Leipzig con el atuendo de la Bundesliga, y su agente, Elvis Basanovic, le gustaría completar tantas columnas como sea posible con el nombre de su cliente.

Basanovic recientemente expresó lo que Sesko buscaría al elegir su próximo destino y dijo: «Solo se mudará de RB Leipzig cuando reconocamos un club especial. Un proyecto especial con un entrenador especial».

Entonces, ¿United encaja en la cuenta? Uno de sus reclutas de verano ciertamente parece pensar.

Matheus Cunha se unió a Ruben Amorim en la primera conferencia de prensa sobre la gira de la pretemporada de América del United el mes pasado.

Durante la conferencia de prensa, se le preguntó a Cunha por qué eligió a United y él respondió: «Es una pregunta fácil de responder: United siempre fue el club de mis sueños. Si puedes hacer realidad tus sueños, es una decisión fácil.

«Ruben fue un papel importante, habló conmigo y mostró lo importante que era para él, por lo que fue fácil tomar la decisión».

Luego se le preguntó cómo tiene la intención de hacer frente a la presión de representar a un club del estado de United. Él respondió: «La presión en este club no está ocupada, es un privilegio. Este es uno de los clubes más grandes del mundo. Cuando Ruben vino a mí y me mostró el proyecto, tengo la sensación de que es un desafío que quiero para mi carrera. United debe estar allí y quiero ser parte del proceso».

Las respuestas articuladas de Cunha muestran exactamente lo que se ofrece para cada jugador de interés en United.

La oportunidad de formar parte de un proyecto que espera traer uno de los clubes más grandes del mundo de regreso a la cima del fútbol inglés es uno que no se pierde, y en Amorim tienen un gerente con el personaje y el carisma que se necesita para lanzar el proyecto.

Si Sesko quiere un club especial, un proyecto especial y un entrenador especial, no tiene que buscar más.

