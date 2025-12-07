El histórico jugador del Manchester City bate ahora récords a 9.000 kilómetros de distancia

El exdefensor del Manchester City Danilo participó en un éxito extraordinario en el Etihad y ha tenido una carrera notable.

Danilo celebra con la Copa Libertadores

Danilo ha jugado un papel pequeño pero importante en el currículum estelar del Manchester City en los últimos años. Y lo mismo puede decirse del Manchester City de Danilo. Fichado en 2017, el lateral brasileño fue parte de una importante renovación que hizo que Pep Guardiola buscara recuperarse después de un primer año duro en el fútbol inglés. Los Blues gastaron cientos de millones de libras después de que sus cuatro laterales abandonaran el club para revolucionar un equipo que parecía cansado y mal equipado para las exigencias de Guardiola.

Danilo, principalmente lateral derecho, pasó la mayor parte de sus dos años en el Etihad a la sombra de Kyle Walker. Fue el ex jugador de los Spurs comprado por casi el doble del precio quien inició la mayoría de los partidos. Su forma física era una de sus muchas buenas cualidades, ya que podía ser titular en varios partidos cada semana sin necesidad de ser sustituido.

Sin embargo, Danilo jugó 40 partidos en todas las competiciones durante sus dos temporadas en el club, incluido el fichaje por el primer equipo en uno de sus partidos más emblemáticos. Después de que la forma de Walker cayera terriblemente en diciembre de 2018, Danilo asumió el mando y formó parte del equipo que derrotó al Liverpool 2-1 en enero de 2019 en un partido emocionante que finalmente impidió que el equipo de Jurgen Klopp se convirtiera en campeón de la Premier League, Centurions e Invincibles.

Danilo fue vendido a la Juventus al final de esa temporada después de seguir la campaña de 100 puntos con un cuádruple nacional mientras el City ascendía con Joao Cancelo, quien se convertiría brevemente en uno de los mejores jugadores de la liga y reinventaría su posición. Cuando se cuente la historia de los laterales de Guardiola, Danilo sólo tendrá un papel secundario.

Sin embargo, su carrera había sido estelar antes del City (ganó La Liga, dos Ligas de Campeones y el Mundial de Clubes con el Real Madrid) y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Después de un título de liga y dos Coppa Italia con la Juventus, el defensa cumplió en verano un sueño de infancia al fichar por el Flamengo.

El fin de semana pasado, a más de 9.000 kilómetros de Manchester, en Lima, la capital peruana, el sueño se convirtió en un cuento de hadas. Danilo anotó el único gol del partido antes de hacer un brillante bloqueo a minutos del final para ayudar a Flamengo a vencer a Palemiras y ganar la Copa Libertadores, convirtiéndolos en el equipo más exitoso de Brasil en la competencia y asegurando su lugar en la rentable Copa Mundial de Clubes de 2029.

Danilo celebra tras el pitido final tras vencer al Liverpool en 2019 con el Manchester City (Imagen: PA)

Lo que lo hizo aún más dulce para Danilo fue que las cosas habían cerrado el círculo para él: había marcado el gol decisivo para el Santos en 2011 mientras jugaba junto a Neymar cuando era adolescente. Su victoria en dos Ligas de Campeones y dos Copas Libertadores es única en el fútbol mundial.

«Nunca pensé que jugaría una final como ésta. Siempre pensé que llegaría lejos, muy lejos, pero no tan lejos», dijo tras la victoria del Flamengo. «He participado en esta historia. Siempre me he preparado para estos momentos decisivos en cada club en el que he jugado, pero no tengo palabras para esto. No tengo palabras».

«Podría haber ido a diferentes clubes en enero, no es ningún secreto, tuve varias ofertas, pero nunca pensé en el dinero. Sólo pensé en la necesidad de seguir ganando y cumplir ese sueño de niño de ganar con Flamengo. Esa era mi prioridad».

«Dedico esta victoria a mi padre, que es un gran hincha del Flamengo. Ayer viajaba a Lima con mi familia, pero una de mis tías falleció y mi padre tuvo que regresar a Brasil, por lo que no pudo estar aquí con mi madre y mis hermanos. Quería dedicarle esta victoria a él y a toda mi familia».

Esa final fue el trofeo número 29 que Danilo ganó en su carrera, y el miércoles por la noche llegó el número 30. Flamengo derrotó a Ceará en casa para hacerse con el título de la liga brasileña por delante del Palmeiras con un partido de sobra; El partido del domingo contra Mirassol servirá como celebración de lo que ha sido una semana increíble.

A sus 34 años, Danilo todavía tiene la vista puesta en más trofeos en lo que ha sido una carrera notable. Y tras reservarle el paso al Flamengo allí, puede incluso volver a enfrentarse al City si Los azules podrá llegar al próximo Mundial de Clubes.