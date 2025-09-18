El hijo ‘mancuniano’ de la estrella de Man City of Premier League ilumina la victoria de la Liga Juvenil

Manchester City Sub-19 recibió su campaña de la UEFA Youth League por un inicio ganador cuando derrotaron a Napoli 2-0 en el estadio Joie.

Floyd Samba en acción para la ciudad menor de 19 años contra Napoli en la UEFA Youth League

Quizás son los hijos de Emile Heskey quienes negocian la mayor atención de los observadores de la Academia de Manchester City, pero él no es el único jugador de fútbol profesional que deja que dos niños pasen por las filas.

Heskey estaba en las gradas para ver a Reigan jugando en el ala izquierda en el primer partido de la Liga Juvenil Sub-19 de la ciudad contra Napoli. Se había entrenado ayer con el primer equipo de Pep Guardiola, pero mientras Stephen Mfuni y Divine Mukasa permanecieron con el equipo para el juego de la Liga de Campeones, Heskey, de 17 años, regresó con los jóvenes de Ben Wilkinson.

Pero fue el mediocampista de 16 años Floyd Samba, hijo del ex defensor de Blackburn Rovers Christopher Samba, quien robó el espectáculo y anotó esa ciudad dio un comienzo ganador en una competencia que finalmente quieren ganar.

Esta fue la primera actuación de Samba en la Liga Juvenil, pero no será la última. Su padre era una monstruosa mitad central, tenía 6 pies 4 pulgadas y devoraba a los huelguistas para el desayuno, y esos genes se transmitieron claramente.

Floyd ha tenido más de 6 pies de largo y es un centrocampista físico que tenía el liderazgo aquí en sus figuras opuestas. Su fuerza le permitió ordenar el centro del campo, pero mostró el tipo de tecnología que también podría darle una carrera en Etihad.

El emprendedor Ryan Mcaidoo ayudó a su objetivo, pero esta vez el portería se ganó cada honor. Después de recibir un pase del jugador de ala, Samba se apartó de un marcador en el borde de la caja, cortó y golpeó un acabado del pie izquierdo en la esquina superior.

Samba anotó tres goles en 16 actuaciones para City la temporada pasada, pero ya ha tenido cuatro en cuatro esta temporada, así como una asistencia en las 7-3 rutas de Sunderland menores de 18 años.

El mediocampista nacido en Macclesfield jugó como un no derecho. 8 contra Napoli y fue una amenaza toda la tarde. Todavía tiene que jugar para los menores de 21 años, pero otra promoción puede no estar muy lejos.

Debería haber tenido una penalización poco después de su gol después de haber sido derribado cuando condujo a la regla del nombre y podría haber anotado otra, solo para Mahamadou Sangare para obtener el balón de sus dedos de la austeridad de Heskey. Fue retirado 10 minutos después de obtener un golpe, pero ya había marcado la diferencia. Heskey se aseguró de que con una penalización de parada, filmado en su teléfono por Emile en las gradas.

Floyd tampoco fue la única samba en el equipo de Wilkinson. Tyrone, 13 meses mayor, fue uno de los sustitutos. Ambos llegaron a la Academia de la Ciudad a la edad de ocho años y son elegibles para representar a Francia, Alemania e Inglaterra. Floyd pasó el descanso internacional más reciente con la Inglaterra menores de 17 años y anotó en su salvaje victoria de 7-5 contra los alemanes.

Samba previamente llamó a sus hijos ‘Mancunians’, que nacieron aquí a pesar de su herencia congoleña. El más joven impresiona en Manchester esta temporada.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de mirar nuestro podcast de Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, que incluyen Spotify Y Podcasts de Apple Y también puedes mirar más YouTube .