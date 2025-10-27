El hijo de Wayne Rooney ofrece una actualización en Dubai después de un golpe desgarrador en el Man United

El hijo de la leyenda del Manchester United sufrió una lesión desgarradora a principios de este año después de impresionar con los equipos juveniles del club esta temporada.

Kai Rooney con el Manchester United Sub-18 (Imagen: Getty Images)

Kai, el hijo de 15 años de Wayne Rooney, ha compartido una actualización sobre su recuperación de una lesión tras un desgarrador revés en el Manchester United a principios de este año.

El hijo mayor de la leyenda del United espera emular la increíble carrera de su padre, pero sufrió una lesión y dijo: «La vida no podría ser peor».

El joven claramente tiene la pasión de su padre por el juego y ha impresionado a los equipos juveniles del United esta temporada. Destacó a principios de este verano durante la Supercopa NI de Irlanda del Norte, torneo en el que su padre también brilló cuando era joven en el Everton.

Kai estaba en medio de un ascenso meteórico después de ser convocado al equipo Sub-19 del United, donde compitió contra profesionales cuatro años mayor que él.

Antes de esa convocatoria, había marcado un gol increíble para la selección sub-18, una volea con la zurda que se coló en la escuadra superior y que recordaba algunos de los brillantes goles de su padre.

A principios de este año, Kai compartió una imagen de su pie derecho con una bota en las redes sociales, pero ahora ha actualizado a sus fanáticos sobre su recuperación.

En Instagram, compartió dos fotos mientras disfruta de un tiempo libre en Dubai, sin su pie puesto en una bota protectora. El joven subtituló las fotos: «Recuperándose», seguido de un emjoi envuelto en humo.

Aún no está clara la naturaleza exacta de su lesión, aunque las imágenes sugieren que su regreso a la acción puede no estar tan lejos.

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

El joven tiende a desempeñar un papel de ataque central, como su padre Wayne, pero también puede jugar en cualquier lado del ataque.

Cuando se le preguntó sobre el fútbol de su hijo, Rooney dijo en una entrevista con BBC Sport: «Simplemente lo dejé jugar. Creo que empezaron bien la liga, ganaron 3-0, él marcó el penalti y consiguió una asistencia. Así que creo que empezó bien. Simplemente juega y eso es todo lo que ha hecho durante su tiempo de juego».

«Creo que es muy injusto que alguien espere que él haga todo tipo de cosas. Simplemente juega, es un chico de 15 años que juega al fútbol y lo disfruta. Por supuesto, recibe una atención diferente de muchos de sus compañeros, pero creo que lo maneja muy bien».

Rooney también elogió al cuerpo técnico del United, diciendo: «Tiene grandes entrenadores en el Manchester United, así que estoy adoptando una actitud de no intervención. Hablo con él, pero para mí se trata de su mentalidad y de su mentalidad, de asegurarme de que siga disfrutándolo; eso es lo más importante para mí».

El hijo mayor de Rooney forma parte de la United Academy desde los 11 años tras incorporarse a la academia juvenil en 2020.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por ofrecerle lo mejor. manchester unido cobertura y análisis.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.