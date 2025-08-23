Kai Rooney anotó el sábado para los menores de 18 años del Manchester United en su victoria por 5-0 sobre Middlesbrough el sábado

JJ Gabriel de Manchester United tiene una oportunidad a gol durante la victoria bajo la 18 Premier League contra Middlesbrough

Kai Rooney anunció su llegada al equipo de menores de 18 años del Manchester United con un gol cuando los jóvenes Rojos llegaron a Middlesbrough el sábado 5-0.

El jugador de 15 años debutó del banco en Everton el fin de semana pasado y fue nuevamente uno de los reemplazos contra Boro.

Y con United que estaba a cargo del juego, Rooney apareció en la segunda mitad y cerró el marcador. Fue un momento importante en la carrera temprana del talentoso adolescente: hijo de United Great Wayne.

Esta temporada, United tiene un lado 18 juvenil y mucho sobre el prospecto JJ Gabriel también atrajo la atención con dos goles.

El atacante tiene solo 14 años y ha entrenado con el primer equipo de Ruben Amorim con United con altas expectativas del joven.

Gabriel jugó en el centro de la línea del frente que anteriormente trabajaba desde una posición amplia.

A cada lado del descanso con Bendito Mantato, quien abrió el marcador a mitad de la primera mitad con Amir Ibragimov también a puerta.

Fue Ibragimov quien anotó el único gol del partido en el primer partido de la temporada de United cuando fueron ganadores de 1-0 en Everton en el primer partido de la temporada de la Premier League menores de 18 años.

Rooney está impresionado por la Academia en Old Trafford y juega a un grupo de edad con United con un lado joven a nivel menor de 18 años esta temporada.

