El hijo de Wayne Rooney alcanza el hito del Mayor Manchester United mientras el desarrollo continúa

El hijo de Wayne Rooney, Kai, espera seguir los pasos de su padre y entrar en el hombre del primer equipo del hombre.

Wayne Rooney sugirió con su hijo, Kai, durante un evento el año pasado. (Imagen: JMIMERNATY/GETTY Images)

El hijo del ícono del Manchester United, Wayne Rooney, ha alcanzado a Kai un gran hito en su desarrollo en el club después de hacer su debut en la Premier League U18 el sábado.

Aunque solo tenía 15 años, United llamó al joven entre sus sustitutos para un partido U18 contra Everton. United ganaría el juego 1-0, debido al castigo de Amir Ibragimov en la primera mitad, por lo que es un comienzo positivo para su campaña.

Rooney Jr. fue a Instagram para marcar la oportunidad y compartió su alegría de continuar con los U18. «Feliz de hacer un debut en la Premier League de la U18», escribió.

«Buen comienzo de la temporada, listo para el próximo juego». Mientras que los fanáticos del United se atreverán a soñar que Rooney seguirá los pasos de su padre, el ex delantero de Everton y el condado de Derby no habría presionado demasiado los hombros de su hijo.

«Él solo juega, eso es lo que siempre ha hecho», dijo Rooney Sr. más bien.

«Es injusto esperar demasiado: solo tiene 15 años.

«Pero él trata muy bien la presión de su apellido». Aunque era un joven adolescente, Kai ha tenido que tolerar mucho en el campo solo por aquellos que son su padre.

«Hace unos años recuerdo que mi hijo Kai recibió una penalización en el Parque de San Jorge, donde estábamos para un torneo», dijo su madre Colene Stick a Sky Bet Football Podcast.

«Fue a castigar, Kai se levantó y luego esquió.

«Luego le pregunté cómo podía tomar tal penalización, y él me dijo que olía mientras el arquero dijo:» Tu padre está ***, y se enojó. No le sucede a menudo, pero lo hizo entonces y puedes ver en algunos juegos donde te dan un poco.

«Sin embargo, él es fuerte y generalmente lo recoge».

