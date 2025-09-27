La familia de los miembros del ícono de la caja observaba mientras los fanáticos le daban el respeto

Un emocional Campbell Hatton (derecha) mientras los fanáticos de la ciudad rindieron homenaje a su padre

Hubo escenas emocionales en el estadio Etihad cuando los fanáticos del Manchester City trajeron un homenaje conmovedor a Ricky Hatton.

El ícono de boxeo de Mancunian estaba muerto en su casa en Gee Cross, Hyde, el domingo 14 de septiembre de 46 años.

Los fanáticos de la ciudad marcaron la muerte del apasionado azul Ricky con un minuto de aplausos para el Derby de Manchester, que tuvo lugar más tarde ese día.

Y se rindió un mayor homenaje durante el juego en casa de hoy contra Burnley.

Hubo un momento en movimiento para el patada en Etihad cuando Stadsfans en el sur reveló un tributo con la familia Hatton al margen.

La exhibición, organizada por Fan Group 1894, mostró a Hatton en el ring con pantalones cortos con una marca de la ciudad junto a las palabras ‘The People’s Champion’.

La pancarta presentada en el stand sur en Etihad (Imagen: Getty Images)

También hubo una pancarta en el tercer nivel del stand este con la conferencia «Solo hay un Ricky Hatton».

Mientras que una silueta Hatton también se mostró en las grandes pantallas dentro, mientras que los seguidores de la ciudad cantaron Blue Moon para el patada.

Su familia claramente pensó que era un momento emocional, con el hijo de Ricky Campbell, un gran azul, fue visto en lágrimas.

Se mostró una siilhouette de Hatton en las pantallas grandes (Imagen: papá)

Hattons dos hijas, Millie y Fearne, acompañadas por su nieta y sobrina, habían llevado previamente a ambos sets de jugadores en el campo.

Se colocaron flores y una bufanda de la ciudad en la silla habitual de Ricky.

Cuando su familia fue llevada a través del túnel nuevamente justo antes del patada, obtuvieron una cálida recepción.

Campbell Hatton estaba visiblemente emocional (Imagen: Getty Images)

El jefe de Blues, Pep Guardiola, había dejado de saludarlos cuando salió del autobús del equipo.

Se ha anunciado el funeral de Ricky el viernes 10 de octubre en la Catedral de Manchester.

El acceso al servicio es solo por invitación, pero los miembros del público tienen la oportunidad de expresar su respeto, mientras que el Funeral Distor se abre camino a la Catedral.