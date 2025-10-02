El hijo de Ricky Hatton, Campbell, tiene un nuevo trabajo muy diferente después de terminar la carrera de boxeo en medio de la tragedia

El joven de 24 años ha pasado unos pocos meses desgarradores con la trágica muerte de su padre que viene después de que su buen amigo también murió

Campbell Hatton dice que su familia fue «golpeada por seis» por la repentina muerte de su padre (Imagen: Simon Stacpoole/Offside, fuera de juego a través de Getty Images)

El hijo de Ricky Hatton, Campbell, está abierto sobre la trágica muerte de su padre y admite que la familia fue «golpeada por seis».

El ex campeón de Two -Way Worldbox, Hatton, fue encontrado muerto el 14 de septiembre en su casa en Manchester, donde la policía no trata su muerte como sospechosa. El hombre de 46 años no había logrado aparecer durante una pelea a la que se esperaba que asistiera durante dos días antes de que su gerente y buen amigo, Paul, descubra su cuerpo.

El tributo rápidamente llegó de todos los rincones de la comunidad de boxeo, donde los fanáticos querían expresar su respeto al Jager nacido en Stockport durante su funeral en Manchester el 10 de octubre. En una entrevista con ITV, Campbell, de 24 años, compartió su gratitud al público por la «salida del apoyo» que él y su familia hablaban sobre la tragedia por primera vez.

«Estamos absolutamente profundamente tristes», dijo. «Fue muy inesperado. Teníamos muchos planes para venir, por lo que nos hizo seis, pero por supuesto que tratamos de estar allí. La efusión del apoyo de absolutamente a todos ha sido excelente, por lo que eso nos ayuda mucho, pero sí, [we are] Absolutamente profundamente triste. «

Campbell muestra un parecido sorprendente con su padre, que incluso lo llamó su ‘mini -m’, y esperaba seguir los pasos de su padre al seguir una carrera de boxeo profesional al más alto nivel.

Lanzó su carrera profesional en la cartelera de la revancha de Alexander Povetkin con Dillian Whyte en 2021 y derrotó a Jesús Ruiz de España en puntos en su debut. Más tarde ese mismo año luchó nuevamente en la cartelera de Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk, logrando una controvertida victoria sobre Sonni Martínez.

Campbell luego ganó sus primeras 12 peleas profesionales, pero luego sufrió derrotas consecutivas para James Flint. La segunda de esas pérdidas sucesivas se produjo en octubre de 2024, que resultó ser su última pelea cuando colgó los guantes en julio de este año a la edad de 24 años.

Campbell se retiró este verano del boxeo con un récord de 14-2

En marzo había designado a su padre como su entrenador, pero Hatton Senior luego confirmó que había huido del boxeo con un récord de 14-2 para luchar por una carrera completamente diferente como el en forma de un panel solar.

Un giro devastador de los acontecimientos mostró que la elección de Campbell de retirarse estaba parcialmente impulsada por la muerte de uno de sus mejores amigos, que solo murió unos meses antes de que su padre muriera.

«No, Campbell ya no peleará», dijo Hatton ahora cuando se le preguntó sobre el futuro de su hijo. «Como saben, no tenía mucha experiencia aficionada. La probó en los aficionados, y luego se fue profesional y lo probó.

«Luchó por el título del área y fue derrotado. Pensé que perdió para ser honesto. Pero luego luchó inmediatamente al mismo niño después. Pensé que ganó el segundo; ambos estaban muy cerca de lucha. Pero perdió un poco de su mojo, y luego algunas cosas salieron mal».

Sobre cómo Campbell fue golpeado por la tristeza, agregó: «Continuó por un tiempo y estuvo en el gimnasio, y su corazón no estaba adentro. Dije:» Escucha, hijo, deberías estar muy orgulloso de ti mismo, lo has dado, pero si has perdido tu mojo, no deberías hacerte realidad «.

Desafortunadamente, Campbell sufriría unas semanas más tarde, Hartzeer y el dolor, ya que confesó durante su entrevista con ITV que «no puede obtener su cabeza» la muerte repentina de su padre.

«Siempre me llamaba su pequeño mini-me», dijo. «Fuimos idénticos de muchas maneras, y creo que se demostró por lo cerca que estábamos y el chat que teníamos juntos. Para tantos él era Ricky Hatton el boxeador, pero para mí era solo mi padre, y para la familia era Richard. Simplemente no podemos evitarlo».