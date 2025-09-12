El héroe del Manchester United de la hermosa victoria de The Man City se puede dar a luz

Los heroicos de Amad hicieron una impresionante victoria de Man Utd contra Manchester City en diciembre, pero podría estar en el banco el domingo.

Amad fue el héroe del United en el último derby de Manchester. (Imagen: 2024 Visionhaus)

Amad giró el derby de Manchester en su cabeza en el espacio de solo unos minutos en diciembre.

Manchester United estuvo 1-0 atrasado con tres minutos de los 90 restantes. Amad ganó inteligentemente una penalización que convirtió a Bruno Fernandes, y anotó un ganador casi inmediatamente después del reinicio.

«Serás despedido por la mañana», vino de la sección Etihad. Amad fue empujado a tiempo completo por sus compañeros de equipo a los fanáticos viajeros y besó la insignia en la camisa.

Fernandes le dijo a Sky Sports: «Lo hizo bien, hizo grandes cosas y todavía hay mucho de él por venir de él. Dos demostró hoy que siempre vive, por eso recibe la penalización y por qué obtiene el objetivo. Ha sido brillante, si es así, no puede detenerse».

Se sintió como el momento de la mayoría de edad de Amad. El jugador de 23 años inspiró una espectacular victoria de regreso contra City en Etihad por su cuenta, y construyó ese espectáculo anotando un empate contra el Liverpool en Anfield y un hat trick contra Southampton en el mes siguiente.

Amad fue contrario a ganar el premio Sir Matt Busby Jugador del Año. Fernandes lo describió como «imparable», y es por eso que se había ganado un estado alarmante en el vestuario.

Hace solo nueve meses que los heroicos hechos de Amad en el Derby de Manchester, dos de los cuales fueron para la temporada, y es posible que se lo salte el domingo para la colisión de United con City.

Amad y Fernandes fueron los únicos jugadores que comenzaron este verano en cada amistad amigable para la pretemporada, lo que reflejó su importancia, pero Amad fue mencionado en el sofá para el partido de apertura de la Premier League.

Ruben Amorim introdujo a Amad contra el Arsenal en la segunda mitad. Amad luego comenzó a la derecha nuevamente contra Fulham en Craven Cottage, pero fue reemplazado en el minuto 52.

Amad jugó sus primeros 90 minutos completos de la temporada contra Burnley para el descanso internacional y ganó la penalización en tiempo extra para ganar el juego. Amad se desempeñó mucho mejor contra Burnley, pero Amorim es quizás el mejor para comenzar con la ciudad por razones tácticas.

Amorim usó principalmente AMAD con la temporada de ala derecha durante la pretemporada. El papel no era nuevo para él, porque a veces jugaba en esa posición en el último período, pero hay dudas sobre si es efectivo allí.

Ha habido problemas iniciales con su colaboración con Bryan Mbeumo a la derecha, y hay signos de interrogación sobre las cualidades defensivas de Amad.

No fue sorprendente ver a Amad engancharse en Craven Cottage el mes pasado y fue pobre contra Grimsby en la Copa Carabao (fue trasladado al no derecho. 10 Roll en Blundell Park).

Toda la evidencia de las primeras semanas jugará en el dilema de Amorim para el Derby: ¿Debería jugar a Amad de inmediato o ir con la opción probada en ese papel?

Es probable que Patrick Dorgu comience a la izquierda, de modo que Amad y Diogo Dalot se retrasen como las opciones para el lado derecho. Dalot se retiró del equipo de Portugal durante el descanso internacional con una pequeña lesión muscular, pero prácticamente siempre está disponible y sería una sorpresa verlo fallando en una prueba de condición física.

Dorgu y Dalot fueron seleccionados para comenzar contra el Arsenal en el día inaugural de la temporada. Amorim fue con la opción pragmática, Dalot, en lugar de seleccionar Amad, que está más a la derecha.

La decisión se tomará de las manos de Amorim si Dalot está excluido del Derby, pero Amorim a menudo ha contratado un enfoque de riesgo-adverso para la oposición ‘mejor’, lo que sugiere que Dalot podría obtener el asentimiento.

Sería un golpe a Amad perderse en Etihad, la escena de uno de sus mejores momentos en su carrera en el United. Sin embargo, puede tener que conformarse con un papel del banco.

Eso también es posible en el pensamiento de Amorim antes del domingo. Las nuevas piernas de Amad del banco pueden tener un impacto que cambia el juego, y él es una excelente opción, ya que comenzaría para la mayoría de los equipos de primer nivel.

Amad estaría decepcionado de ser llamado en el sofá, pero Amorim podría pensar que es lo mejor.