El héroe del Manchester City dijo que no pudo viajar a ciertas partes de la ciudad después de un traslado sorpresa.

El exdefensor del Manchester City, Joleon Lescott, reveló cómo le dijeron que evitara ciertas partes de la ciudad cuando jugaba para el AEK Atenas en Grecia.

Joleon Lescott se sinceró sobre su traslado a Grecia (Imagen: en la batidora)

La ex estrella del Manchester City, Joleon Lescott, habló sobre su paso por el AEK Atenas en Grecia. El defensa admite que le aconsejaron evitar determinadas zonas de la ciudad por el equipo para el que jugaba.

Lescott, quien jugó casi 300 apariciones en la Premier League antes de tomar las decisiones en 2017, sorprendentemente dejó el Aston Villa por Atenas hace casi una década con un contrato de dos años. Sin embargo, su paso por Grecia se vio empañado por las lesiones, lo que significa que sólo pudo disputar cuatro partidos con el AEK antes de trasladarse al Sunderland para su última temporada.

El jugador de 43 años ha compartido su visión de la perspectiva griega sobre el fútbol, ​​incluyendo cómo su asociación con uno de los tres principales clubes de fútbol de Atenas le llevó a ser expulsado de ciertas partes de la ciudad.

Los comentarios de Lescott se produjeron tras el despido de Ange Postecoglou por parte de Nottingham Forest y el posterior nombramiento del propietario del Olympiakos Evangelos Marinakis, Sean Dyche.

Discurso en el mezcladorofrecido por Sky Bet, dijo: «No estoy sorprendido ni en contra de que Marinakis haya hecho el cambio. No es que quisiera que despidieran a Ange. Creo que es porque no estamos acostumbrados al enfoque de los propietarios. Después de jugar allí, lo he visto de primera mano y son muy apasionados.

«No digo que sean más apasionados que los propietarios en Inglaterra, pero lo demuestran de manera muy visible y hablan con los entrenadores y jugadores de manera más consistente. Se ve más como una religión.

Marinakis también es dueño del Olympiacos (Imagen: Getty)

TODO DEL FÚTBOL EN YOUTUBE: Regístrese ahora y sea el primero en ver los últimos episodios de In The Mixer y otros programas originales que le ofrece Sky Bet. Sigue todo el fútbol Instagram, tiktok, Facebook Y incógnita.

«Recuerdo que cuando estaba en Atenas, había ciertos lugares en la ciudad a los que no podía ir. Estaba mi AEK Atenas y luego estaba el Olympiacos y el Panathinaikos en la ciudad, así que tenías que estar dividido.

«Me han dicho que no viva en ciertas áreas y cosas así. Ahora vivo en Manchester, pero no hay ningún lugar al que no pueda ir debido a los fanáticos del United que aman tanto a su club. ¡Es completamente diferente y les funciona!».

Lescott también recordó un incidente en el que despidieron a su entrenador en jefe. Continuó: «Tuvimos un derbi local contra el Olympiacos. Fuimos líderes de la liga.

Lescott fichó por el AEK en 2016 (Imagen: AEK Atenas)

«Recuerdo que la noche antes del partido, estaba en mi habitación y el capitán llamó a la puerta y dijo: ‘Oh, tenemos que bajar. Los fanáticos están ahí’. Tenía una rutina cuando jugaba y esas cosas, y era como, me preparé y fui al hielo e hice lo que tenía que hacer. Le dije: ‘Sí, no, lo dejo’.

«Él dijo: ‘No, no, no, tenemos que bajar’. Y bajamos y estaban los ultrasonidos en la recepción con las antorchas y estaban cantando y se disparó. Se mostraron muy apasionados por la importancia del juego y nos hicieron conscientes de que teníamos que ganar. No ganamos, perdimos.

«Como dije, éramos los mejores. Fue un partido antes del parón internacional y luego el entrenador fue despedido. Literalmente consiguió la pila y estábamos en la cima de la liga. Sólo porque perdimos contra el Olympiacos. Es una locura, ¿no? Es una locura. Es un mundo diferente».

¡Puedes escuchar nuevos episodios de In The Mixer en Spotify y Apple Podcasts!

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.