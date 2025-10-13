El héroe del Man United responde a Wayne Rooney y Gary Neville por los comentarios de Ruben Amorim

Tanto Wayne Rooney como Gary Neville han criticado al entrenador en jefe del Manchester United esta temporada en medio de un comienzo desigual de su temporada en la Premier League.

El entrenador del Manchester United, Rubén Amorim, ha sido criticado por Wayne Rooney y Gary Neville. (Imagen: Martin Rickett/PA Wire.)

El héroe del Manchester United, Wes Brown, ha dicho que ganar partidos calmará en última instancia a los críticos de Ruben Amorim, y el entrenador en jefe está bajo escrutinio por apegarse a sus tácticas.

Después de un comienzo desigual en la nueva temporada de la Premier League, el United llegó al parón internacional de octubre en lo más alto gracias a una victoria en casa por 2-0 sobre el Sunderland.

La victoria alivió parte de la presión sobre el técnico de los Rojos, quien fue cuestionado por su renuencia a desviarse de su enfoque preferido. Las leyendas del United Wayne Rooney y Gary Neville han estado entre algunos de sus mayores críticos esta temporada.

Rooney dio un giro de 180 grados tras la victoria por 2-0 sobre el Sunderland, donde elogió el planteamiento de ese partido. El exdefensor Brown también elogió a Amorim por apegarse a sus métodos.

«Si obtienes el resultado que necesitas, tus críticos ya no podrán decir nada», dijo a 10bet Casino. “Si gana Amorim, no habrá problemas con la prensa.

«Los malos resultados obviamente provocaron algunas críticas de ex jugadores como Gary y Wazza, pero lo que me gusta de Rubén es que se mantuvo firme y defendió sus métodos. Continuó cuando hubiera sido más fácil cambiar».

«En cambio, todavía se asegura de que los jugadores hagan lo que él quiere, que entiendan su trabajo. Pero a veces en el United, y esto es cierto para cualquier equipo, son 11 jugadores contra 11. No siempre es culpa del entrenador porque no pueden corregir errores individuales».

«Eso sucede en el fútbol, ​​pero creo que es un problema, especialmente en los partidos del United. Creo que si ellos también quedan eliminados, las cosas mejorarán rápidamente».

Amorim todavía busca sus primeras victorias consecutivas como técnico del United. Tras la victoria sobre el Sunderland, tendrá la oportunidad de hacerlo cuando su equipo viaje tras el parón internacional para enfrentarse a su archirrival Liverpool.

El equipo de Arne Slot se encuentra actualmente en su propia mala racha, habiendo perdido sus últimos tres partidos en todas las competiciones. Eso los ha visto caer de la cima de la Premier League después de marcar el ritmo en las primeras semanas.

