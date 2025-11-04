El héroe del Man United, David Beckham, finalmente hará realidad el sueño de su vida hoy

David Beckham ha sido reconocido después de años de trabajo detrás de escena promoviendo causas positivas y es un honor que la leyenda inglesa ha estado esperando durante algún tiempo.

David Beckham será nombrado caballero el martes después de años de frustración (Imagen: Andy Lyon, Getty Images)

David Beckham recibirá el título de caballero después de años de luchar por conseguirlo. La leyenda del Manchester United e Inglaterra será reconocida el martes por sus contribuciones al deporte y la caridad.

Beckham, una de las figuras más emblemáticas del fútbol inglés, recibió previamente un OBE en 2003. Después de que se rumoreaba que estaba en la fila para el título de caballero desde 2011, finalmente se convertirá en Sir David después de haber sido incluido en la lista de honores del cumpleaños del rey Carlos en junio pasado.

El hombre de 50 años jugó un papel crucial en la consecución de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ha actuado como embajador de UNICEF durante 20 años y ha trabajado con el rey Carlos y la Fundación del Rey desde 2024. Durante la ceremonia de hoy en el Castillo de Windsor, Beckham tendrá que arrodillarse mientras el rey u otro miembro de la familia real le toca el hombro derecho y luego el izquierdo con una espada ceremonial.

En junio, cuando se anunció que Beckham sería honrado, dijo a PA: «Al crecer en el este de Londres con padres y abuelos que eran tan patrióticos y orgullosos de ser británicos, nunca podría haber imaginado que recibiría un honor tan humillante».

«Fue el mayor privilegio de mi carrera haber jugado y capitaneado a mi país, y fue literalmente un sueño de la infancia hecho realidad. Me siento muy afortunado de poder hacer el trabajo que hago y estoy agradecido de ser reconocido por un trabajo que me brinda tanta satisfacción».

“Tomará algún tiempo asimilar la noticia, pero estoy muy orgulloso y es un momento muy emotivo para compartir con mi familia”.

David y Victoria se han reunido con el rey Carlos varias veces en el pasado. (Imagen: Getty)

Después de darle la noticia a su madre durante el almuerzo, compartió en Instagram su reacción al escuchar la noticia: «Mi mamá lloró cuando llegó, lloró en el almuerzo y lloró cuando me fui. Fue un momento especial para todos nosotros».

Tras su toma de posesión, Beckham abrazará su nuevo título oficial de Sir David Beckham. El ex técnico del United, Sir Alex Ferguson, nombrado caballero en 1999, admitió que tenía reservas a la hora de aceptar el título después de ganar el triplete ese año.

«Se lo planteé a la familia», dijo a la revista oficial del United en 2000. «Cathy estaba un poco, ‘Oh, no sé, ¿qué pensaría tu papá?’ Y mi hijo dijo: ‘Mamá, no tiene nada que ver con los padres de papá’.

Beckham es reconocido en parte por su labor benéfica (Imagen: Getty)

‘Ya no están allí. Estarían orgullosos de él. No puedes rechazar esto, es un reconocimiento de lo que ha hecho”. Tuvimos una discusión y decidimos que estaba bien».

La esposa de Beckham, la ex Spice Girl Victoria, también recibirá un nuevo apodo después de la procesión del martes y ahora será reconocida como ‘Lady Beckham’. El icono del fútbol podría haber recibido el título mucho antes si en 2017 no hubieran aparecido varios correos electrónicos que supuestamente condenaban el sistema de honores y al comité.

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.