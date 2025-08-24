Manchester City vendió dos porteros de la Academia en el verano de 2023, pero solo uno de ellos ha devuelto el Etihad.

Cieran Slicker fue una parte fija del primer equipo de la ciudad, pero nunca hizo su debut

En julio de 2023, dos guardianes de la Academia que nacieron separados durante un mes salieron de Manchester City para tener la oportunidad de establecerse en otro lugar. Dos años después, uno acaba de regresar a Etihad por £ 27 millones, mientras que el otro finalmente está buscando el lanzamiento en un período de préstamo con Barnet en la Liga Dos.

En sus primeros años juntos en la Academia de la Ciudad, James Trafford y Cieran Slicker giraron en Doel en lo que un grupo apilado de Scotstoppers estaba en el club. Gavin Bazunu era solo siete meses mayor que más suave y ocho meses mayor que Trafford, mientras que Louie Moulden, un mes más joven que Bazunu, también estuvo involucrada.

Dice mucho sobre la capacidad de la ciudad para desarrollar jugadores que los cuatro aún ejercen su carrera para ellos mismos. Molden compite por el lugar número 2 en Norwich City, Bazunu está de vuelta en la meta en Southampton y Slicker obtiene juegos en Barnet mientras intenta llegar a Ipswich.

Pero es Trafford que probablemente sea más lejos, después de haber hecho su debut en la ciudad en la victoria 4-0 en Wolves durante el primer fin de semana de la temporada de la Premier League y retuvo su lugar contra los Spurs, aunque una tarde difícil continuó en una derrota por 2-0. Slicker, su antiguo rival en el grupo de edad menor de 13 años en la ciudad de la ciudad, tuvo un mejor día y tenía una pizarra limpia mientras Barnet Cheltenham derrotó 1-0.

Ese fue el octavo juego de club competitivo en la carrera senior de Slicker, para debutar en Escocia a principios de este verano. Trafford, por otro lado, jugó el juego 158 de su propia carrera. Hay una razón por la cual sus rutas de desarrollo son variadas.

En la ciudad de Jongeren, Trafford ganó la lucha de rotación. Slicker jugó en la victoria final de la Copa Juvenil de FA contra Chelsea en 2020 porque Trafford fue ascendido al equipo del primer equipo debido a una lesión en Zack Steffen.

Sin embargo, las lesiones también obstaculizan a Sliker. Después de haber estado en la ciudad desde la edad de siete años, tuvo la oportunidad de impresionar a un amistoso contra Preston en julio de 2021, solo para que su debut se desglose.

«Fue en la pretemporada y me puse por Zack», dijo. «Entró una pelota y es 50-50 y fui eliminado. Tomé unos 11 minutos. Me tomó alrededor de una o dos semanas para recuperarme, pero luego estaba bien».

Slicker fue una gran parte de ese verano con el primer equipo, pero nunca ocultó su verdadera inspiración cuando se trataba de Keeper. Cuando se fue hace cuatro años con Escocia hace menos de 21 años, llamó a Joe Hart como su ídolo.

«Joe Hart era mi héroe que creció. Cuando era más joven, también era un alguacil en la ciudad, así que lo miré de cerca», dijo. «Traté de recoger lo más posible.

«He hablado mucho con él en los últimos años. Tuve la suerte de poder hablar con él. Joe también es un gran tipo y un gran guardián, con una gran carrera detrás de él».

Slikker, nacido en Oldham, creció para apoyar a City y vivió el sueño, que pasó más de diez años en el club cuando fue testigo de la transformación de la capacitación en Platt Lane a la Academia de Fútbol de £ 200 millones.

Disfrutó de esas sesiones de entrenamiento con Guardiola y los guardianes del club mientras intentaba hacer su propio avance en su club de niños.

Para los medios de comunicación en Escocia mientras todavía estaba en la ciudad, dijo: «Pep es el mejor gerente del mundo, así que tomo todo lo que dice en el equipo a bordo de mí y trato de llevar el resto de mi carrera conmigo.

«Los guardianes son los más importantes (influencias). Como Scott [Carson]Zack, Eddie [Ederson]. Han sido geniales para mí. Incluso solo mira, estoy cerca de ellos, aprendo mucho.

«Es ridículo. La velocidad del juego, los pequeños juegos de 5 al lado que juegas, si no estás 100 por ciento habilitado, estarás seguro».

Slicker fue siete veces un reemplazo no utilizado en el primer equipo de Guardiola en la temporada 2021/22, cuando Trafford estaba prestado en Accrington Stanley y luego Bolton Wanderers.

Dejó City para Ipswich por una tarifa desconocida hace dos años y escribió un mensaje emocional en Instagram cuando se confirmó su partida.

«Gracias, ciudad. Después de 13 años, es hora de despedirse. Gracias a todos los que jugaron un papel en la creación del hombre que soy hoy», escribió.

Slicker ahorra una multa en una biblioteca de la Premier League 2 contra Chelsea en abril de 2023

«Desde mis entrenadores, hasta el personal de la sala de atrás hasta mis compañeros de equipo, me diste amistades, recuerdos y aprendizaje para la vida. Recuerdo que mi primera sesión de entrenamiento en Platt Lane, de siete años, como fue ayer y lo que se podía seguir, ha sido especial, por decir lo menos.

«Compartir el lanzamiento y el vestuario con jugadores que he admirado para crecer ha sido tan valioso, las lecciones que he podido tomar de los mejores jugadores y gerentes del mundo son algo que puedo llevarme conmigo por el resto de mi carrera.

«Fue un honor usar la camisa de la ciudad y representar al club que amo. Una vez un azul, siempre un azul».

Desde entonces, ha firmado un nuevo contrato con los Tractor Boys y espera que una temporada completa de Voetbal del primer equipo en el EFL ayude.

También querrá agregar a un primer límite inesperado de Escocia en junio, un momento soñado que no fue planeado después de un error temprano. Se acercó para reemplazar a Angus Gunn durante una crisis de lesiones en las filas del portero.

Hablando después de que su mudanza a Barnet se confirmó, dijo: «He estado listo, he estado listo durante unos años, pero las cosas han sucedido y tuve que esperar. Tuve dos años realmente buenos en Ippswich, el desarrollo y parte de la promoción del campeonato, lo que fue genial. He aprendido cómo he estado cerca, he estado cerca».

Después de siete años juntos en la ciudad, su Trafford y Slicker, varios caminos han ido, pero este último espera recuperar el tiempo perdido ahora que tiene la oportunidad de jugar al fútbol regularmente. Para Trafford, la lucha por traer a Ederson (o incluso Gianluigi Donnarumma) de regreso al Etihad.