Un ex jugador del Manchester United ha insistido en que Ruben Amorim tome medidas sobre el portero del club, lo que sugiere que Tom Heaton serviría mejor como una solución a corto plazo.

El gerente del Manchester United, Ruben Amorim, representa un gran problema con sus guardianes (Imagen: Yu Chun Christopher Wong/Manchester United a través de Getty Images)

Se le ha dicho a Ruben Amorim que se enfrenta a un gran dilema después del error de Altay Bayindir en la derrota del Manchester United contra el Arsenal.

Sigue las llamadas de la ex estrella del United Ben Foster por el experimentado tapón de tiro Tom Heaton, quien tiene su primer comienzo de la Premier League en más de cinco años. La crisis del portero del club empeoró el domingo cuando el internacional de Turquía Bayindir revoloteó en una esquina de la primera mitad, de modo que Riccardo Calafiori podría irse a casa el único gol del juego para los Gunners.

El número 1 regular de Andre Onana de United estaba ausente después de perderse la pretemporada debido a una lesión, y constantemente ha atraído críticas por sus propias actuaciones desde que llegó en julio de 2023. Amorim se puso a la defensiva cuando se le preguntó después del juego si Bayindir le preguntó si Bayindir.

Sin embargo, el ex y el arquero de Wrexham Ben Foster cree que esta sería la mejor solución por el momento para aliviar los problemas del club en la meta. Eso a pesar del hecho de que la ex estrella de Burnley de 39 años no ha estado en la Premier League desde principios de 2020.

Aunque Foster cree que Heaton sería la opción más adecuada a corto plazo, ha repitido su reciente súplica para que United salga y firme a Emiliano Martínez o Gianlugii Donnarumma antes de que la ventana de transferencia de verano esté cerrada en menos de catorce días. Advirtió que no podía arriesgarse a que Amorim pudiera sufrir otra campaña decepcionante.

Hablando en su Fozcast -Podcast, el ex Foster Internacional de Inglaterra dijo: «Este es un gran problema para el próximo juego. Hace todo tipo de preguntas y se hablará mucho sobre ese próximo juego».

Ben Foster quiere ver a Tom Heaton comenzar para United a corto plazo

«¿Empiezas con Bayindir, cuya confianza ahora será baja después del primer juego? Con Onana, la gente va:» Bueno, no es mucho mejor. «Hay mucha presión.

«Solo obliga a la mano de Man United a firmar al guardián correcto. Creo que si puedes obtener un Martínez o un Donnarumma, solo tienes que hacerlo. Si firma a ese jugador, será la diferencia entre la miseria de la mesa media o realmente insistirá en los seis primeros».

A pesar de la miseria de United en Doel, Amorim se declaró satisfecho con sus opciones actuales cuando se le preguntó sobre la situación después del juego del Arsenal.

Altay Bayindir ha sido criticado por su culpa contra el Arsenal (Imagen: Getty Images)

Él dijo: «Estoy feliz con los tres guardianes. Él [Bayindir] Elige obtener la pelota, pero es empujado. Ese es mi sentimiento cuando veo el juego.

«Eliges empujar a un jugador [out of the way] O para conseguir la pelota en ese momento. Debe usar sus manos para atrapar la pelota, no empujar a los jugadores. Él elige empujar a los jugadores y deja pasar la pelota. «

Mientras tanto, Río Ferdinand es otro ex jugador en total que ha dado un maldito veredicto sobre el desempeño de Bayindir durante la apertura Premier League del Club en Old Trafford.

Hablando en Río Presents, The United Legend admitió que tiene grandes dudas sobre el ex guardador de Fenerbahce.

«Lo que diría es que era un objetivo barato», dijo. «Hemos regalado un objetivo. El arquero debe mejorar. Estará enormemente decepcionado porque esta era su oportunidad.

«El gerente fue con él y lo apoyó y realmente tiene una cosa que hacer en su área criminal y no pasó la prueba».

