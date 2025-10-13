El gran cambio de Gary Neville y David Beckham para Salford City se reveló tras la votación

David Beckham y Gary Neville se hicieron cargo del Salford City a principios de este año después de comprar a sus ex compañeros del Manchester United Nicky Butt, Paul Scholes, Phil Neville y Ryan Giggs.

Gary Neville y David Beckham son ahora los dos únicos exjugadores del Manchester United que poseen el Salford City. (Imagen: PA)

Los seguidores del Salford City han votado abrumadoramente a favor de cambiar los colores de su club del rojo al naranja.

Volverán a sus colores originales la próxima temporada, 12 años después de la decisión del cambio. Salford comenzó a vestirse de rojo coincidiendo con un consorcio formado por ex jugadores del Manchester United Gary Neville, Nicky Butt, Paul Scholes, Phil Neville y Ryan Giggs que se hizo cargo del club que entonces no pertenecía a la liga junto con el multimillonario Peter Lim, con sede en Singapur.

El cambio provocó protestas en ese momento, y los fanáticos corearon «Somos Tangerine» durante varios juegos en respuesta a los rumores de que se avecinaba un cambio. Algunos aficionados también habrían evitado el primer partido con el nuevo propietario debido a esa decisión.

David Beckham, que se convirtió en copropietario en 2019 tras adquirir el 10 por ciento de la participación de Lim, y Gary Neville, que adquirió la participación del singapurense un año antes, compraron la participación de sus excompañeros del United en mayo. La pareja lidera un nuevo grupo de propietarios que también incluye al empresario Declan Kelly y al exbanquero Lord Mervyn Davies.

Marcel está ahora revirtiendo una de las primeras decisiones que tomó hace poco más de diez años. Los partidarios votaron un 77,1% a favor del cambio tras un proceso de consulta patrimonial.

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

El club también afirma que «es necesario realizar importantes trabajos en el Estadio Península para renovar la tapicería y los asientos, además de otras mejoras de infraestructura que ya se llevarán a cabo» antes de que comience la próxima temporada.

Añaden que «esta elección histórica hará que el Club evolucione hacia una nueva y audaz era combinando nuestra herencia mandarina con un estilo moderno para crear una identidad naranja llamativa». Salford también ha dicho que «se realizarán más consultas con los aficionados sobre el escudo del club», que cambió al mismo tiempo que sus colores.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red, que presenta The Midweek Debate. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.