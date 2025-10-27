El golpe de Bryan Mbeumo tiene consecuencias para el dúo del Man United ya que las solicitudes de transferencia están ‘bloqueadas’

El Manchester United podría enfrentarse a que varios jugadores no estén disponibles para su selección a medida que se acerca la ventana de transferencia de enero.

Bryan Mbeumo del Manchester United (Imagen: Simon Stacpoole/Fuera de juego/Fuera de juego vía Getty Images)

Según los informes, el Manchester United está preparado para evitar que algunos jugadores abandonen el club durante el mercado de transferencias de enero.

United contrató a cuatro jugadores durante la ventana de verano mientras Ruben Amorim se preparaba para su primera temporada completa en Old Trafford. Desde entonces, los Rojos han subido al sexto lugar en la Premier League y han ganado sus últimos tres partidos en la máxima categoría.

Uno de los nuevos fichajes del United este verano fue Bryan Mbeumo, que desde entonces ha marcado cinco goles tras su salida del Brentford. Sin embargo, el United no tardará en quedarse sin el delantero.

Se espera que Mbeumo sea incluido en el equipo de Camerún para la Copa Africana de Naciones, que tendrá lugar en diciembre y enero. Si es seleccionado, el jugador de 26 años no estará disponible para el United durante la participación de Camerún en el torneo y podría perderse varios partidos del club.

Por este motivo, The Sun informa que el United ha decidido no dejar salir del club a varios jugadores en enero. Joshua Zirkzee y Kobbie Mainoo son dos jugadores vinculados con una salida del United durante la ventana de invierno.

Bryan Mbeumo y Matheus Cunha impresionaron en la victoria del Manchester United sobre Brighton.

Como se informó este fin de semana, Zirkzee solicitará un movimiento del United en la próxima ventana, con el West Ham United liderando la carrera y ofreciendo al internacional holandés una salida a sus problemas en Old Trafford. El jugador de 24 años marcó sólo siete goles en 49 partidos en todas las competiciones la temporada pasada.

Sólo ha disputado cuatro partidos esta temporada y su gol más reciente en la liga con el United llegó en diciembre, hace diez meses. Mientras que Mainoo también se ha relacionado con un alejamiento de los Rojos a mitad de temporada.

Pero el informe The Sun afirma que en caso de que alguno de los jugadores exprese su deseo de dejar Old Trafford, el United no le permitirá abandonar el club en el nuevo año.

Amad Diallo y Noussair Mazraoui también podrían unirse a sus países para participar en la Copa Africana de Naciones, lo que significa que tampoco estarían disponibles para el United durante varias semanas.

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

……

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle lo mejor del Manchester United. cobertura y análisis.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. haga clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluido Spotify. Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.