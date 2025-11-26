El gesto innecesario de Omar Marmoush resume el preocupante revés del Manchester City

El Manchester City desperdició su reciente impulso con una segunda derrota en cuatro días, manteniendo la presión sobre el equipo de cara al próximo partido.

Omar Marmoush y sus compañeros del Manchester City estaban pasando apuros

Omar Marmoush lanzó sus manos a la multitud y pidió más ruido desde la tribuna sur mientras el Manchester City buscaba el empate contra el Leverkusen. Marmoush es bueno en eso y pide una respuesta de la afición para ayudar al equipo. Lamentablemente para todos, ya hacía tiempo que el delantero del City no lograba obtener respuesta de la afición por cualquier tema relacionado con el fútbol.

Un gol, en la Copa de la Liga en Swansea, es todo lo que Marmoush puede presumir en esta temporada plagada de lesiones y volvió a lucir desdentado contra Leverkusen, aunque sería un error mencionar sus actuaciones en un City muy cambiado que obtuvo exactamente lo que merecía en una triste derrota por 2-0.

Pep Guardiola ha ganado tanto como lo hizo en el Etihad siendo lo más fuerte que puede en cada competición, y ha concedido especial importancia a la Liga de Campeones dado el prestigio que ostenta en ella. Puede argumentar que hacer 10 cambios con respecto al equipo que comenzó en Newcastle el sábado mantuvo ese principio, pero no encontrará mucha gente que esté de acuerdo con él.

Parecía un equipo B expulsado para jugar contra Leverkusen, con Marmoush uno de los seis titulares que no habían sido titulares en los cinco partidos anteriores de la Premier League y la Liga de Campeones. No era un equipo que estuviera en ningún tipo de ritmo o forma, y ​​se notaba.

Si esta era una oportunidad para que ciertos jugadores demostraran a Guardiola que se había equivocado al no incluirlos antes, la desaprovecharon. Si esta era una oportunidad para que Guardiola mostrara el lado más fuerte que tiene esta temporada, salió terriblemente mal.

Este debería haber sido un partido para que el City consolide la promesa que ha mostrado en la primera mitad de esta temporada de la Liga de Campeones, con tres puntos que prácticamente garantizan un lugar en las rondas de play-off y les permiten dirigirse al Bernabéu el próximo mes con la confianza de una racha invicta y una ventaja de puntos sobre el Real. En cambio, traicionaron la confianza que habían construido durante toda la temporada y demostraron lo débiles que son cuando sus mejores jugadores descansan.

Jeremy Doku, Phil Foden y Nico O’Reilly entraron en el descanso para intentar cambiar el partido. Diez minutos después, Patrik Schick había añadido el segundo para el Leverkusen.

Erling Haaland y Rayan Cherki fueron convocados cuando faltaba media hora para el final. El rendimiento mejoró ligeramente, pero la puntuación y el resultado no. En términos de partidos, esto tuvo muchas similitudes con la terrible derrota de la Copa de la Liga ante el Southampton en 2023, con un Guardiola enojado que posteriormente amenazó con reemplazar el equipo con jugadores de la academia.

Por supuesto, celebraron el triplete unos meses más tarde, por lo que sería una tontería sacar demasiadas conclusiones de esta derrota. Aún no se han clasificado desde las primeras etapas de la Liga de Campeones y se cree que pueden luchar por los premios más importantes.

La frustración es que esta derrota se sintió autoinfligida, jugando contra un equipo que en el papel siempre pareció que tendría dificultades y sería incapaz de reparar el daño. Guardiola tendrá que lidiar con las consecuencias de derrotas consecutivas por primera vez desde agosto mientras se prepara para un partido del sábado en el que simplemente no pueden darse el lujo de quedarse más atrás del Arsenal.

Los aficionados volverán al Etihad este fin de semana para la visita de Leeds, y los jugadores del City tal vez quieran centrarse en darles algo por lo que alegrarse en lugar de preocuparse por lo que recibirán a cambio.