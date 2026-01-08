El gesto de Darren Fletcher hacia Benjamin Sesko lo dijo todo en el Manchester United vs. Burnley

Man Utd empató 2-2 con Burnley en la Premier League el miércoles y aquí están los temas de conversación y los momentos que quizás te hayas perdido.

Benjamin Sesko marcó dos goles en Burnley

El Manchester United empató 2-2 contra el Burnley en la Premier League el miércoles. Burnley sacó la primera sangre en Turf Moor y tomó la delantera gracias a un ataque desviado que fue marcado como un autogol de Ayden Heaven.

Darren Fletcher no parecía contento, pero el United salió disparado al comienzo de la segunda mitad y Benjamin Sesko anotó dos veces en una sucesión relativamente rápida para poner el 2-1. Sin embargo, Burnley igualó gracias a un gran gol de Jaidon Anthony, que aseguró el reparto de puntos.

Estos son los puntos de conversación y los momentos que quizás te hayas perdido en el juego:

La pancarta anti-Ratcliffe

Antes del partido, se desplegó una pancarta que decía «Jim no puede arreglar esto», lo que implica que Sir Jim Ratcliffe no puede revivir el club. La pancarta fue una respuesta a una semana tumultuosa en la que Ruben Amorim fue despedido, Fletcher fue contratado como jefe interino y se iniciaron conversaciones con Ole Gunnar Solskjaer sobre un posible regreso.

Ratcliffe lamentó los errores del régimen anterior cuando tomó el control del fútbol en Old Trafford, pero el equipo Ineos ha hecho su propio lío. Omar Berrada supervisó el nombramiento de Amorim, un entrenador al que le gustaba jugar con cinco hombres atrás, y Jason Wilcox interfirió en la táctica del equipo, lo que es una señal de alerta para un director de fútbol.

Fuentes del United insistieron en que no había habido lucha de poder cuando se confirmó el despido de Amorim, pero era imposible hacer la vista gorda ante los aficionados después de su última conferencia de prensa. Berrada y Wilcox estaban en Turf Moor y se los vio a ambos sacudiendo la cabeza cuando Burnley abrió el marcador. Los fanáticos del United han estado negando con la cabeza ante la pareja en los últimos días.

Pulgar arriba para Sesko

Sesko tuvo la mala suerte de no marcar en la primera parte, ya que anotó un excelente cabezazo desde el borde del área. El cabezazo tenía que ser perfecto para tener una oportunidad desde esa distancia, y Sesko fue rechazado por una impresionante parada del ex cedido del United, Martin Dubravka.

El internacional esloveno estaba de muy buen humor desde el primer pitido, en marcado contraste con el fin de semana pasado contra el Leeds, y recibió elogios de Fletcher cuando empató. El técnico interino sabe claramente lo crucial que podría ser Sesko en la lucha del United por un puesto europeo. El segundo gol de Sesko fue aún mejor. El centro al área fue genial, pero todavía tenía mucho que hacer y remató con el tipo de crueldad que los fanáticos dudaban que tuviera en su casillero.

Patrick Dorgu fue el responsable de la asistencia y corrió hacia Sesko, quien tenía una gran sonrisa en su rostro mientras sus compañeros celebraban con él. Apenas la semana pasada, los compañeros de Sesko tenían las manos en la cabeza cuando envió un gol potencial para ganar el partido desviado del poste en los últimos 20 minutos contra el Leeds.

Sesko anotó tantos goles en la Premier League contra el Burnley como en sus primeros cuatro meses en Manchester. Todo el mundo espera que el doblete de Sesko en Lancashire marque el comienzo de una racha morada.

Grandes aplausos para Lacey

Hubo grandes aplausos de la sección visitante cuando Fletcher presentó a Shea Lacey en lugar de Manuel Ugarte durante los últimos siete minutos del partido. Amorim frustró a los fanáticos al utilizar regularmente a los centrales en las etapas finales de los juegos, por lo que fue reconfortante ver una sustitución ofensiva en su lugar.

Amorim le dio a Lacey su debut en Villa Park el mes pasado. Sin embargo, la primera aparición del joven de 18 años podría haber llegado antes, ya que había estado llamando a la puerta durante meses antes de recibir su reverencia de alto nivel.

Lacey demostró lo que puede hacer cuando golpeó el travesaño desde el borde del área penal pocos minutos después de entrar en Turf Moor. La sustitución ofensiva de Fletcher ya no fue un golpe maestro.

La elegante llegada de Fletcher

Fletcher llegó a Turf Moor vestido con un traje del club Paul Smith, continuando la tendencia de los ex jugadores del United convertidos en entrenadores interinos en vestir traje y corbata en la línea de banda. La elección del atuendo se debe a que jugó con Sir Alex Ferguson, quien creía que los representantes del United debían vestirse elegantemente.

El técnico de 41 años pidió a Ferguson su «bendición» para entrenar al United contra el Burnley y se comportó con clase en la rueda de prensa previa al partido mientras estrechaba la mano de los periodistas. Fletcher debería mantener la cabeza en alto si Burnley es el único partido de liga que supervisa como jefe interino. Se comportó como debería hacerlo un entrenador del United antes y después del partido en Turf Moor, y eso cuenta.

Solskjaer y Carrick cantan

Fueron necesarios sólo ocho minutos para que el equipo visitante comenzara con una interpretación de «tú eres mi Solskjaer, mi Ole Solskjaer», que pareció una señal de aprobación por el cada vez más probable regreso del noruego. Solskjaer se fue en buenos términos en 2021, a pesar de ser abucheado tras su último partido contra el Watford, y el comunicado de prensa del club anunciando su dimisión decía: «Será bienvenido para siempre».

El jugador de 52 años siempre seguirá siendo popular entre los aficionados debido a su carrera como jugador, pero algunos seguidores tienen sentimientos encontrados sobre un posible regreso. Estas reservas están justificadas. No se debe olvidar el final del mandato de Solskjaer, incluso si hubo aspectos positivos de su época.

Carrick era parte del personal de trastienda de Solskjaer y también está en la carrera por el puesto. Los aficionados visitantes dieron su aprobación a Carrick firmando: «Él es Carrick, ya sabes, nunca creerás que no es Scholes».

Queda por ver quién se quedará con el puesto interino durante el resto de la temporada.